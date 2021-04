Tržby módneho koncernu LVMH vyskočili v 1. kvartáli o takmer tretinu

Paríž 14. apríla (TASR) - Francúzsky módny koncern LVMH zaznamenal veľmi dobrý štart do tohto roka. Spoločnosť oznámila za 1. kvartál návrat tržieb k rastu, a to výraznému, napriek pokračujúcim problémom súvisiacim s pandémiou nového koronavírusu.



LVMH, najväčší producent luxusných tovarov na svete, oznámil, že za 1. štvrťrok dosiahol tržby na úrovni 13,96 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast o 32 %.



Vysoký bol aj organický rast tržieb, teda bez započítania kurzových vplyvov a akvizície americkej klenotníckej spoločnosti Tiffany. Na organickej báze sa tržby zvýšili o 30 %. To je takmer dvojnásobok rastu očakávaného analytikmi, ktorých oslovila banka UBS. Tí počítali s organickým rastom na úrovni 17 %.



Aj v porovnaní s predpandemickým obdobím sú výsledky veľmi dobré. Oproti 1. kvartálu 2019 dosiahol organický rast tržieb 8 %.



Zvýšenie tržieb zaznamenali takmer všetky divízie LVMH, uviedla agentúra DPA, pričom napríklad tržby z predaja vína a liehovín vzrástli o 29 %. Tržby z predaja módy a kožených doplnkov sa zvýšili o 45 %, z predaja parfumov a kozmetiky o 12 %. Najprudší rast však dosiahli v 1. kvartáli tržby z predaja hodiniek a šperkov, predstavoval až 138 %.



Pokles zaznamenala iba divízia selektívneho maloobchodu, ktorú poškodili obmedzenia v medzinárodnom cestovnom ruchu. V rámci tejto divízie LVMH klesli tržby o 11 %.



Z pohľadu geografických oblastí dopyt rástol najmä v Ázii a Spojených štátoch. Ako informovala agentúra Reuters, v Ázii s výnimkou Japonska vzrástli tržby LVMH o 86 % a v USA o 23 %. Naopak, v Európe, ktorá na začiatku roka zápasila s ďalšou vlnou pandémie nového koronavírusu a kde viaceré krajiny pristúpili k novému lockdownu, tržby klesli o 9 %.