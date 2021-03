Tržby módneho koncernu Prada klesli vlani o takmer štvrtinu

Miláno 10. marca (TASR) - Taliansky módny koncern Prada oznámil za minulý rok pokles tržieb o takmer štvrtinu, pod čo sa veľkou mierou podpísal vývoj v 1. polroku. Druhý polrok však zaznamenal prudké zotavenie. Spoločnosť na jednej strane podporil koncom roka ázijský trh, na druhej však aj online predaj a prísna kontrola nákladov a investícií.



Ako informovala agentúra Reuters, tržby Prady dosiahli vlani 2,42 miliardy eur, čo oproti roku 2019 predstavuje pokles o 24 %. Výsledky pomohol zmierniť priaznivý vývoj v 2. polroku, keďže za 1. polrok klesli tržby medziročne až o 40 %.



Podobne ako ďalšie spoločnosti mimo výroby potravín a drogérie, aj Prada doplatila na obmedzenia prijaté po nástupe pandémie nového koronavírusu. V dôsledku týchto opatrení mala Prada v minulom roku zatvorených v priemere 18 % obchodov. Okrem toho ju poškodil aj prepad cestovného ruchu, keďže jej obchody často navštevujú zahraniční turisti.



Ako však povedal šéf spoločnosti Patrizio Bertelli, Prada sa rýchlo prispôsobila zmenám na trhu a oslovila miestnych zákazníkov. Tí v 2. polroku takmer vykompenzovali stratu turistov.



Čo sa týka zahraničných trhov, výsledky spoločnosti podporili najmä Čína, ale aj Taiwan, Južná Kórea a čiastočne aj USA. V Japonsku a Európe sa jej však pre nepriaznivú pandemickú situáciu darilo menej.



Pandémia zároveň donútila celý módny priemysel presunúť sa viac do online priestoru. Tržby Prady z online obchodov vzrástli minulý rok oproti roku 2019 viac než trojnásobne.



Zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) dosiahol vlani 20 miliónov eur, k čomu opäť prispel 2. polrok, za ktorý EBIT predstavoval 216 miliónov eur. To je zhruba rovnaká úroveň, akú v prípade EBIT zaznamenala Prada v 2. polroku 2019. V 1. polroku minulého roka vykázala spoločnosť prevádzkovú stratu na úrovni 196 miliónov eur.



Prada tak za minulý rok v prípade EBIT prekonala očakávania analytikov. Tí počítali so ziskom na úrovni 13,8 milióna eur. V prípade tržieb však za odhadmi mierne zaostala, keď analytici očakávali tržby na úrovni 2,44 miliardy eur.