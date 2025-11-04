< sekcia Ekonomika
Tržby módnej značky Hugo Boss v 3. kvartáli klesli
Tržby firmy Hugo Boss dosiahli v 3. štvrťroku 989 miliónov eur.
Autor TASR
Metzingen 4. novembra (TASR) - Nemecká módna značka Hugo Boss zaznamenala v 3. štvrťroku pokles tržieb, pričom výsledky zaostali za očakávaniami. Spoločnosť poukázala na slabší dopyt na britskom a čínskom trhu, ako aj na negatívne kurzové vplyvy. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Tržby firmy Hugo Boss dosiahli v 3. štvrťroku 989 miliónov eur. Medziročne tak klesli o 4 %, čo podľa spoločnosti do veľkej miery ovplyvnil slabší dolár. Hugo Boss v tomto ukazovateli zaostal za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali s tržbami na úrovni 1,01 miliardy eur.
Bez započítania nepriaznivých kurzových vplyv zaznamenali tržby pokles o 1 %. Dôvodom je zníženie tržieb v Číne a Británii, ktoré tak prekonalo aj zvýšený dopyt v USA, vo Francúzsku a na domácom nemeckom trhu.
Na druhej strane, hrubá marža vzrástla na 61,2 %, zatiaľ čo pred rokom predstavovala 60,2 %. Prekonala tak odhady analytikov, ktorí počítali iba s miernym rastom hrubej marže na 60,5 %. Podporilo ju zníženie nákladov a nižšie globálne prepravné sadzby.
Spoločnosť teraz očakáva, že za celý rok dosiahnu tržby dolnú hranicu pôvodného odhadu. Ten stanovila v rozmedzí od 4,2 miliardy do 4,4 miliardy eur.
Tržby firmy Hugo Boss dosiahli v 3. štvrťroku 989 miliónov eur. Medziročne tak klesli o 4 %, čo podľa spoločnosti do veľkej miery ovplyvnil slabší dolár. Hugo Boss v tomto ukazovateli zaostal za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali s tržbami na úrovni 1,01 miliardy eur.
Bez započítania nepriaznivých kurzových vplyv zaznamenali tržby pokles o 1 %. Dôvodom je zníženie tržieb v Číne a Británii, ktoré tak prekonalo aj zvýšený dopyt v USA, vo Francúzsku a na domácom nemeckom trhu.
Na druhej strane, hrubá marža vzrástla na 61,2 %, zatiaľ čo pred rokom predstavovala 60,2 %. Prekonala tak odhady analytikov, ktorí počítali iba s miernym rastom hrubej marže na 60,5 %. Podporilo ju zníženie nákladov a nižšie globálne prepravné sadzby.
Spoločnosť teraz očakáva, že za celý rok dosiahnu tržby dolnú hranicu pôvodného odhadu. Ten stanovila v rozmedzí od 4,2 miliardy do 4,4 miliardy eur.