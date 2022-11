Tržby na Deň vďakyvzdania v USA dosiahli rekordných 5,3 miliardy USD

Washington 25. novembra (TASR) - Američania minuli tento rok počas on-line nákupov na Deň vďakyvzdania takmer o 3 % viac ako vlani. Ukázali to v piatok predbežné údaje spoločnosti Adobe Analytics, ktoré signalizujú, že najväčšia nákupná sezóna roka má za sebou solídny štart aj napriek vysokej inflácii. To zmierni obavy maloobchodníkov zo slabších tohoročných výsledkov. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a CNBC.



Podľa Adobe Analytics tržby na Deň vďakyvzdania dosiahli rekordných 5,29 miliardy USD (5,10 miliardy eur), zatiaľ čo sa očakávalo, že obavy z inflácie a skorší začiatok zliav už v októbri, povedú k ich poklesu o 1 %.



Nakupujúci pritom čelia väčším tlakom na ich domáce rozpočty pre vyššie náklady na všetko od jedla až po nájom. Aj preto ich zlákali na Deň vďakyvzdania prudké zľavy na všetko od hračiek po elektroniku, čo prispelo k nárastu tržieb.



V správe sa uvádza, že viac ľudí nakupovalo prostredníctvom svojich smartfónov. Mobilné nakupovanie sa podieľalo 55 % na on-line predaji na Deň vďakyvzdania.



Experti očakávajú, že dnešný tzv. Čierny piatok (Black Friday) prinesie tržby vo výške 9 miliárd USD z on-line predaja, čo by bolo o 1 % viac ako v minulom roku, pričom zákazníci sa po prestávke spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v predchádzajúcich dvoch rokoch hrnú do tzv. kamenných obchodov.



Analýza Adobe Analytics meria on-line spotrebiteľské transakcie pokrývajúce viac ako 1 bilión návštev maloobchodných webových stránok v USA.



Podľa CNBC od piatkové rána hľadalo najviac ľudí výhodné ponuky v on-line obchode reťazca Walmart. Vyhľadávania na čierny piatok na jeho webe medziročne vzrástli o 386 %, čím "klasický" maloobchodný reťazec prekonal aj najväčšieho internetového predajcu Amazon, ktorému patrila prvá priečka minulý rok. Tento rok je však Amazon až štvrtý, za reťazcami Target a Kohl's.



Maloobchodníci bojujú o oči a peňaženky kupujúcich v čase vysokej inflácie, keďže očakávajú, že tohoročná vianočná sezóna bude slabšia ako v minulých rokoch.



Národná federácia maloobchodov (NRF), najväčšia maloobchodná skupina v USA, odhaduje, že tržby počas novembra a decembra vzrastú o 6 % až 8 % v porovnaní s minulým rokom, keď stúpli o 13,5 %. A po zohľadnení vplyvu inflácie dokonca klesnú.



(1 EUR = 1,0375 USD)