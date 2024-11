Tržby najlepších malých a stredných firiem v SR rastú o vyše 20 %

Bratislava 8. novembra (TASR) - Najlepšie slovenské malé a stredné firmy v rebríčku Diamanty slovenského biznisu dosahujú medziročný rast tržieb viac ako 20 percent, čo je dvojnásobok v porovnaní s veľkými firmami. V tohtoročnom šestnástom ročníku rebríčka sú zastúpené spoločnosti z rôznych segmentov, čo ukazuje pestrosť podnikateľského prostredia na Slovensku, uviedli v piatok organizátori ocenenia, ktorými sú magazín Forbes a spoločnosť Enterprise Investors.



V Bratislave získala prvú pozíciu v rámci rebríčka firma Heneken Conductors, ktorá sa špecializuje na výrobu vodičov vysokého napätia v troch závodoch na Slovensku a ďalších troch v Juhoafrickej republike, Kanade a Turecku. V regióne západného Slovenska dominovala spoločnosť Pharmagal-Bio, významný slovenský výrobca veterinárnych imunologických prípravkov.



V stredoslovenskom regióne sa najvyššie v rebríčku umiestnila spoločnosť Coderama špecializovaná na IT outsourcing a vývoj komplexných IT riešení, uviedli organizátori ocenenia. Na východnom Slovensku podľa nich vynikala najväčšia pekáreň na Slovensku, spoločnosť Vamex, ktorá vyrába viac než 20 druhov chleba a vyše 50 druhov ostatného pečiva a prevádzkuje maloobchodné predajne Vamex Trade. Špeciálnu cenu Inovatívna firma roka získala spoločnosť Unimed Pharma, doplnili.



"Na to, že malé a stredné firmy sú chrbtovou kosťou slovenskej ekonomiky, je o nich ešte stále málo počuť. Skvelou správou je, že mnohé firmy sa umiestňujú v rebríčku opakovane, čiže dokážu kontinuálne rásť. Ocenené firmy sú inšpiráciou pre ďalších podnikateľov, aby sa snažili svoj úspech rozvinúť do väčších rozmerov nielen organickým rastom, ale aj s pomocou rozvojového kapitálu či akvizícií," povedal viceprezident spoločnosti Enterprise Investors Martin Chocholáček.



Ocenenie Diamanty slovenského biznisu je rebríček, ktorý od roku 2009 sleduje najrýchlejšie zdravo rastúce slovenské malé a stredné spoločnosti. Sú doňho zaradené firmy bez účasti zahraničného kapitálu, so ziskovým hospodárením za minimálne dva predchádzajúce roky a s ročnými tržbami v rozmedzí od 5 do 75 miliónov eur. V rebríčku sa odráža súbor kritérií ako rast tržieb a ziskovosť, etické štandardy riadenia a sociálne aspekty podnikania.