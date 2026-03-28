Tržby najväčších kótovaných firiem v Nemecku vlani klesli
Autor TASR
Berlín 28. marca (TASR) - Tržby najväčších nemeckých kótovaných spoločností klesli aj v minulom roku, už tretí rok po sebe. Problematický bol najmä štvrtý štvrťrok, v ktorom tržby klesli o vyše 3 % a prevádzkový zisk o viac než desatinu. Poukázali na to výsledky tento týždeň zverejnenej štúdie poradenskej spoločnosti EY, ktoré priniesla agentúra DPA.
Podľa štúdie EY klesli tržby najväčších nemeckých firiem s akciami na burze vlani o 0,6 %, pričom vo 4. kvartáli zaznamenali pokles o 3,3 %. V poslednom štvrťroku sa nepriaznivo vyvíjal aj prevádzkový zisk, ktorý sa pri uvedených spoločnostiach znížil celkovo o 14 %.
Z geografického pohľadu tržby najväčších nemeckých kótovaných podnikov negatívne ovplyvnili najmä kľúčové zahraničné trhy. Tržby týchto firiem v Severnej Amerike klesli o 4 % a v Ázii zaznamenali pokles o 9 %. Situáciu čiastočne kompenzovala Európa, kde sa zvýšili o 3 %. Prevádzkový zisk EBIT (zisk pred úrokmi a zdanením) firiem s akciami zahrnutými v indexe DAX klesol o 4 %, ukázala štúdia EY. Štúdia nezahrnuje Deutsche Bank a Commerzbank, keďže tržby nie sú pri bankách považované za zmysluplný ukazovateľ.
Podľa EY celkový výkon firiem bol aj v minulom roku v útlme. Spoločnosť dodala, že výsledky odrážajú širšie problémy, ktorým čelí nemecká ekonomika.
Celkový obraz za minulý rok je však zmiešaný. Zhruba 53 % najväčších kótovaných firiem v Nemecku vykázalo vlani rast tržieb a 58 % zaznamenalo zvýšenie zisku. Darilo sa najmä finančnému sektoru, kde kombinovaný zisk dosiahol 46,4 miliardy eur. To je o 7 miliárd eur viac než v roku 2024. Spoločnosti mimo tohto sektora však zaznamenali pokles zisku približne o 10 %. Najmä priemyselné podniky vykázali výrazný pokles tržieb a prevádzkového zisku, pričom pod tlakom zostanú aj naďalej, dodala EY.
Štúdia zároveň poukázala na veľké rozdiely medzi jednotlivými firmami v závislosti od vývoja situácie vo svete. Napríklad podniky z obranného priemyslu ako Rheinmetall a MTU Aero Engines vykázali zo sledovaných firiem najvyšší rast tržieb, keď v prvom prípade sa tržby zvýšili o 29 % a v druhom o 18 %. Na porovnanie, automobilky zaznamenali pokles kombinovaných tržieb zhruba o 4 %.
Najvyšší prevádzkový zisk z kótovaných nemeckých firiem dosiahol vlani telekomunikačný koncern Deutsche Telekom, konkrétne 24,8 miliardy eur. Nasledovali ho poisťovacia spoločnosť Allianz (17,4 miliardy eur) a priemyselný koncern Siemens s prevádzkovým ziskom na úrovni 11,4 miliardy eur.
