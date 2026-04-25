Tržby najväčších módnych koncernov v roku 2025 vzrástli o necelé 1 %
Celkové tržby 75 najväčších módnych koncernov na svete v roku 2025 dosiahli 541 miliárd eur, čo bolo o 0,9 % viac ako v roku 2024.
Autor TASR
Rím 25. apríla (TASR) - Tržby najväčších módnych koncernov v minulom roku vzrástli o necelé 1 %. TASR o tom informuje na základe správy APA.
Celkové tržby 75 najväčších módnych koncernov na svete v roku 2025 dosiahli 541 miliárd eur, čo bolo o 0,9 % viac ako v roku 2024. V porovnaní s rokom 2019, čo bol rok pred vypuknutím pandémie, boli vyššie o 32,7 %. Z toho 62 % pripadalo na európske a 29 % na severoamerické spoločnosti, ukázala správa talianskej investičnej banky Mediobanca.
Správa zahŕňa 75 nadnárodných módnych koncernov s ročnými tržbami presahujúcimi 1 miliardu eur. Z nich má 39 sídlo v Európe, 25 v Severnej Amerike, osem v Ázii a tri v Afrike. Spomedzi 39 európskych skupín má najväčšie zastúpenie Taliansko so 14 koncernmi. Z hľadiska tržieb však vedie Francúzsko s podielom 39 % pred Spojeným kráľovstvom (14 %), Španielskom (13 %), Nemeckom (12 %) a Talianskom (9 %).
V rokoch 2019 až 2025 zaznamenal najprudší rast segment športového oblečenia (sportswear), ktorého tržby stúpli o 43,5 %. Rast podporil zvyšujúci sa dopyt po produktoch spojených so športom, zdravím a životným štýlom. Segment lifestyle rástol o niečo pomalšie (+23,1 %), zatiaľ čo luxusný sektor vykazoval najvyššiu volatilitu, keď v roku 2025 stúpol o 36,2 %, ale zostal pod maximom z roku 2023.
Na čele svetových módnych koncernov bola z hľadiska tržieb aj v roku 2025 francúzska luxusná skupina LVMH (80,8 miliardy eur). Nasledovali španielsky koncern Inditex (39,9 miliardy eur), ktorému patrí aj značka Zara, americká spoločnosť Nike (39,4 miliardy eur), Adidas (24,8 miliardy eur), H&M (21,1 miliardy eur) a Fast Retailing (18,5 miliardy eur). Spomedzi talianskych firiem bola najvyššie Prada s tržbami 5,7 miliardy eur na 21. mieste.
