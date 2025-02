Tržby nemeckého maloobchodu sa v januári medzimesačne zvýšili o 0,2 %

Wiesbaden 28. februára (TASR) - Tržby nemeckého maloobchodu sa v januári podľa kalendárne a sezónne očistených údajov medzimesačne zvýšili o 0,2 %. Vzrástli aj v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka, a to o 2,9 %, oznámil v piatok Spolkový štatistický úrad (Destatis) na základe svojich predbežných výpočtov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Rast v rámci mesiaca bol nižší, ako očakávali analytici. "Najmä obavy zo straty pracovných miest by mohli v tomto roku negatívne ovplyvniť maloobchodné tržby," poznamenal Thomas Gitzel, hlavný ekonóm VP Bank. "Preto neočakávame, že by sa súkromná spotreba v tomto roku výrazne oživila," dodal. Zväz nemeckého maloobchodu (HDE) očakáva v aktuálnom roku dvojpercentný nárast maloobchodného obratu na približne 677 miliárd eur.