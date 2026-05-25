Tržby nemeckých priemyselných podnikov v prvom štvrťroku stúpli
Priemyselné odvetvie krajiny však pokračovalo vo výraznom znižovaní počtu pracovníkov.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 25. mája (TASR) - Tržby nemeckých priemyselných firiem sa v prvom kvartáli tohto roka medziročne prvýkrát od roku 2023 zvýšili. Priemyselné odvetvie krajiny však pokračovalo vo výraznom znižovaní počtu pracovníkov. Ukázala to štúdia poradenskej spoločnosti EY založená na údajoch nemeckého spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Tržby nemeckých priemyselných podnikov v prvom štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška vzrástli o 1,7 % na viac ako 531 miliárd eur. Išlo o ich prvý medziročný rast po desiatich štvrťrokoch poklesu. Pomohlo tomu najmä zvýšenie tržieb kovospracujúceho sektora o 18 %. Mierne sa posilnili aj tržby automobilového sektora, a to o 2,1 %, a elektrotechnického priemyslu o 1,4 %. „Nasledujúce mesiace ukážu, či tento rast bol len výkyvom alebo išlo o začiatok obratu,“ povedal Jan Brorhilker zo spoločnosti EY Germany.
Počet pracovných miest v nemeckých priemyselných firmách však v prvom kvartáli medziročne klesol o 127.300, čiže o 2,3 % na 5,3 milióna. Najviac pracovných pozícií zrušil automobilový priemysel, a to približne 32.000. Nasledovalo strojárstvo, v ktorom počet zamestnancov klesol o 22.000, a sektor výroby a spracovania kovov, v ktorom sa počet pracovníkov znížil o 8800. Brorhilker pritom očakáva ďalšie znižovanie počtu pracovných miest a uviedol, že mnohé sektory majú stále nadmernú kapacitu.
