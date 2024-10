Tržby Nestlé za 9 mesiacov klesli, oznámili reštrukturalizáciu

Vevey 17. októbra (TASR) - Švajčiarsky potravinársky koncern Nestlé vo štvrtok opäť znížil svoju prognózu príjmov v roku 2024 a oznámil reorganizáciu vedenia po tom, ako oznámil pokles tržieb za prvých deväť mesiacov roka. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AFP.



Najväčšia potravinárska spoločnosť na svete uviedla, že jej tržby sa za deväť mesiacov do konca septembra 2024 znížili o 2,4 % na 67,1 miliardy švajčiarskych frankov (71,41 miliardy eur).



Organický rast tržieb, ktorý nezahŕňa výkyvy menových kurzov a akvizície, za prvých deväť mesiacov 2024 dosiahol 2 % v porovnaní so 7,8 % v rovnakom období minulého roka. Analytici v priemere očakávali organický rast tržieb v sledovanom období o 2,5 %.



Nový generálny riaditeľ Nestlé Laurent Freixe vo vyhlásení skonštatoval, že dopyt spotrebiteľov sa v uplynulých mesiacoch spomalil a zostáva slabý.



Nestlé vymenovalo Freixeho, ktorý viedol divíziu v Latinskej Amerike, do funkcie minulý mesiac, aby nahradil Marka Schneidera po spomalení predaja a sérii produktových škandálov.



Freixe uviedol, že Nestlé teraz očakáva tzv. organický rast tržieb v tomto roku o 2 %.



Skupina už v júli znížila svoje očakávania ročného rastu tržieb zo 4 % na 3 %.



Nestlé oznámilo aj niekoľko zmien v štruktúre vedenia vrátane zlúčenia divízií pre Latinskú Ameriku a Severnú Ameriku do jednej americkej jednotky. Zlúči takisto podniky v Ázii vrátane Číny, v Oceánii a Afrike do jednej divízie. Ďalšie zmeny sa týkajú výkonnej rady, ktorú plánuje zmenšiť.



"S týmito organizačnými zmenami budú teraz všetci vedúci kľúčových divízií, ktoré riadia našu výkonnosť a našu transformáciu, priamo podriadení mne," povedal Freixe.



"Je to kľúčové, pretože sa zameriavame na spotrebiteľov a zákazníkov a obnovujeme investície do našich značiek a inovácií, aby sme rozšírili podiel na trhu a zrýchlili náš výkon," dodal.



(1 EUR = 0,9397 CHF)