Tržby Nike klesnú pre koronavírus pravdepodobne o vyše tretiny

Beaverton 16. marca (TASR) - Tržby amerického výrobcu športovej obuvi a oblečenia Nike by mohli v poslednom kvartáli jeho obchodného roka klesnúť v dôsledku šírenia nového koronavírusu o viac než tretinu, keďže pandémia zasiahla do dodávateľských sietí, prevádzky obchodov aj do basketbalovej ligy a ligy amerického futbalu. Odhaduje to maklérska spoločnosť Cowen.



Spoločnosť predpokladá, že tržby Nike vo 4. kvartáli obchodného roka 2019/2020, čo predstavuje obdobie od marca do konca mája, klesnú medziročne o 34 %, čo na akciu bude znamenať stratu zhruba 4 centy. Doterajšie odhady viacerých analytikov poukazovali na rast tržieb o 2,4 % na 10,43 miliardy USD (9,39 miliardy eur) a zisk 64 centov na akciu.



Nepriaznivý vývoj naznačili už globálne tržby Nike za obdobie od polovice februára do 10. marca. Tie podľa 120 hlavných veľkoobchodníkov a distribútorov produktov Nike v Číne, Európe a Severnej Amerike klesli v danom období o 21 %. Za celý minulý obchodný rok dosiahla spoločnosť tržby 39,12 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1104 USD)