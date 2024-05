Tržby odevného reťazca Next vzrástli, firma potvrdila celoročný výhľad

Londýn 5. mája (TASR) - Britský odevný reťazec Next oznámil za 1. štvrťrok rast tržieb nad očakávania a v ich prípade, ako aj v prípade zisku pred zdanením potvrdil výhľad na celý rok. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť má v Británii a Írsku viac než 800 obchodov a takmer 8 miliónov online zákazníkov. Práve pre jej pozíciu na britskom a írskom trhu jej výsledky často slúžia na hodnotenie situácie spotrebiteľov.



Za 1. štvrťrok súčasného obchodného roka, čo predstavuje trojmesačné obdobie do 27. apríla, odevný reťazec oznámil rast tržieb o 5,7 %, čím mierne prekročil svoje pôvodné očakávania. Tržby z predaja v kamenných obchodoch stagnovali, v prípade internetového predaja však vzrástli o 8,8 %. Výsledky za 2. kvartál však očakáva slabšie, keďže v minulom obchodnom roku reťazec profitoval z mimoriadne teplého počasia od konca mája do konca júna.



Za celý obchodný rok 2024/2025 však Next odhad tržieb nezmenil. Aj naďalej očakáva, že sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšia o 2,5 %, keď po poklese v 2. kvartáli o 0,3 % predpokladá ich zvýšenie v 3. aj vo 4. kvartáli o 2,5 %.



Nemenil ani odhad zisku pred zdanením. Next stále predpokladá, že za rok 2024/2025 dosiahne tento zisk 960 miliónov libier (1,12 miliardy eur). Na porovnanie, v predchádzajúcom obchodnom roku dosiahol 918 miliónov libier.



(1 EUR = 0,85573 GBP)