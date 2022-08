Tržby Pandory v 2. štvrťroku vzrástli

Kodaň 16. augusta (TASR) - Dánsky výrobca a predajca šperkov Pandora, ktorý pôsobí aj na slovenskom trhu, oznámil nárast tržieb v 2. štvrťroku 2022. A potvrdil svoju ročnú prognózu, a to aj napriek sklamaniu z predaja v Spojených štátoch a Číne. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a Reuters.



Najväčší svetový producent šperkov z hľadiska výrobných kapacít v utorok uviedol, že jeho tržby sa za tri mesiace do konca júna 2022 zvýšili o 10 % na 5,66 miliardy dánskych korún (761,03 milióna eur). Analytici očakávali zhruba podobné tržby, a to 5,61 miliardy DKK.



Takzvaný organický rast tržieb na americkom trhu sa však v uplynulom štvrťroku znížil o 12 %, keďže vlani ich podporili balíky stimulov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 na najväčšom trhu Pandory.



"Udržali sme si solídny rast v porovnaní s úrovňami pred pandémiou, a to aj napriek negatívnym vplyvom blokád v Číne a sťaženému porovnávaniu v USA v súvislosti so stimulmi v minulom roku," uviedol generálny riaditeľ Alexander Lacik.



Pandora stále očakáva za celý rok organický rast tržieb medzi 4 % a 6 %. Potvrdila tiež ročný výhľad marže prevádzkového zisku na úrovni 25 % - 25,5 %.



(1 EUR = 7,4373 DKK)