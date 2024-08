Tržby PDD Holdings v 2. kvartáli sklamali očakávania trhu

Peking 26. augusta (TASR) - Tržby PDD Holdings, vlastníka online obchodu Temu, sklamali v 2. kvartáli očakávania trhu. Dôvodom boli slabé spotrebiteľské výdavky, ktoré opäť potvrdili ochladenie čínskej ekonomiky. Akcie spoločnosti sa v predburzovom obchodovaní prepadli o vyše 20 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Čínski spotrebitelia obmedzujú svoje výdavky. Dôvodom sú obavy týkajúce sa zdravia ekonomiky, dlhotrvajúca realitná kríza a vysoká miera nezamestnanosti. To malo negatívny vplyv na tržby čínskych spoločností pôsobiacich v oblasti maloobchodu a internetového predaja.



Hoci nízke ceny a výrazné zľavy na všetko od potravín až po slúchadlá platformy Pinduoduo, ktorú PDD prevádzkuje v Číne, prilákali zákazníkov citlivých na ceny, negatívny vplyv na tržby mala zvýšená konkurencia zo strany takých gigantov, ako sú Alibaba a JD.com.



Tržby PDD dosiahli v 2. kvartáli 97,06 miliardy CNY (12,23 miliardy eur), pričom analytici počítali s tržbami na úrovni 100 miliárd CNY. Prevádzkové náklady medziročne vyskočili o 48 %, keďže firma investovala do marketingu, reklamy a propagačných akcií s cieľom prilákať zákazníkov. Všeobecné a administratívne náklady sa v tomto štvrťroku viac ako strojnásobili na 1,84 miliardy CNY.



"V budúcnosti bude rast tržieb nevyhnutne čeliť tlaku v dôsledku silnejúcej konkurencie a vonkajších výziev. Pravdepodobne to tiež ovplyvní ziskovosť, keďže pokračujeme v rozsiahlych investíciách," uviedla zástupkyňa finančného riaditeľa PDD Ťün Liou.



(1 EUR = 7,9364 CNY)