Tržby PepsiCo v 2. štvrťroku vzrástli

Purchase 17. júla (TASR) - Americký nápojový koncern PepsiCo oznámil nárast tržieb za 2. štvrťrok 2025. Zisk síce klesol, ale menej, ako analytici odhadovali, keďže zahraničná divízia spoločnosti vykazuje známky dynamiky napriek „náročnému“ prevádzkovému prostrediu. TASR o tom informuje na základe správ AP a marketwatch.



Americkí výrobcovia čelia množstvu nepriaznivých faktorov vrátane obáv, že rozsiahle clá prezidenta Donalda Trumpa povedú mnohých kupujúcich k obmedzeniu výdavkov a hľadaniu lacnejších produktov v supermarketoch.



Tržby PepsiCo v období apríl až jún 2025 vzrástli o menej ako 1 % na 22,73 miliardy USD (19,59 miliardy eur). Analytici z Wall Street však očakávali o niečo nižšie tržby, v priemere 22,32 miliardy USD.



Čistý zisk spoločnosti PepsiCo v 2. štvrťroku klesol medziročne o 59 % na 1,3 miliardy USD. Po úprave o jednorazové položky vrátane odpisov súvisiacich so značkami Rockstar a Be & Cheery vykázala spoločnosť zisk 2,12 USD na akciu. To bolo takisto viac ako prognóza analytikov vo výške 2,03 USD/akcia.



Medzinárodná franšíza nápojov spoločnosti Pepsi však zaznamenala nárast tržieb o 5 %.



Generálny riaditeľ Ramon Laguarta vo vyhlásení uviedol, že severoamerické divízie sa snažia zlepšiť svoju „výkonnosť a konkurencieschopnosť“ a presadzujú väčšiu inováciu produktov a úspory nákladov. Organické tržby v potravinárskej divízii v Severnej Amerike, ktorá vlastní značky ako zemiakové lupienky Lay‘s, v sledovanom období klesli o 2 %, ale tržby v divízii nápojov vzrástli o 1 %.



Spoločnosť Pepsi potvrdila svoju prognózu a očakáva nárast celoročných organických tržieb o nízke jednociferné percento. Predpokladá takisto zisk na akciu pri konštantných menových kurzoch „približne na úrovni predchádzajúceho roka“.



(1 EUR = 1,1602 USD)