Pernod Ricard v letnom kvartáli profitoval, tržby mu vzrástli o 20 %

Paríž 21. októbra (TASR) - Francúzsky výrobca liehovín Pernod Ricard profitoval počas uplynulého štvrťroka z výrazného zvýšenia dopytu a jeho tržby prekonali očakávania trhu.



Tržby spoločnosti v 1. kvartáli (od júla do septembra) fiškálneho roka 2021/22 organicky stúpli o pätinu na 2,718 miliardy eur. Analytici počítali so zvýšením len o 15,7 %.



Pernod Ricard počíta so solídnym rastom tržieb aj počas celého zvyšku fiškálneho roka 2021/2022, aj keď sa zrejme mierne spomalí.