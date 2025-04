Tržby Pernod Ricard za 3. štvrťrok aj za 9 mesiacov klesli

Paríž 17. apríla (TASR) - Francúzsky výrobca liehovín Pernod Ricard zaznamenal za 3. štvrťrok finančného roka 2024/25 pokles organických tržieb, keďže neistota v súvislosti s clami, problémy s dodávkami v Indii a slabší výkon v Číne mali negatívny vplyv na jeho výsledky. Spoločnosť však potvrdila svoje prognózy na celý rok do konca júna 2025. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Tržby skupiny, ktorej patrí tiež koňak Martell, šampanské Mumm či vodka Absolut, za tri mesiace do konca marca 2025 klesli o 3 % na 2,28 miliardy eur. V USA zaznamenal výrobca liehovín organický rast predaja o 2 %, keďže tamojší veľkoobchodníci zrýchlili nákupy pred potenciálnymi clami. To však bolo kompenzované poklesom predaja v Európe a Číne. V Indii, na ďalšom kľúčovom trhu, výsledky poškodili zmeny postupov v colnom konaní a zastavenie výroby, ktoré je už vyriešené, uviedol Pernod.



Za prvých deväť mesiacov obchodného roka vykázal Pernod Ricard tržby 8,45 miliardy eur, čo je o 5 % menej ako v minulom roku. Tento výsledok zahŕňa nepriaznivý vplyv výmenných kurzov vo výške 145 miliónov eur na tržby, čo bolo čiastočne kompenzované príjmom vo výške 3 milióny eur zo zmien v štruktúre skupiny.



Pri pohľade do budúcnosti spoločnosť Pernod Ricard potvrdila svoj výhľad na celý fiškálny rok do konca júna 2025, pričom stále počíta s poklesom čistého organického predaja o nízke jednociferné percento.