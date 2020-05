Tržby po otvorení rakúskych obchodov pravdepodobne opäť padnú

Viedeň 3. mája (TASR) - Prezident rakúskeho obchodného združenia Handelsverband Rainer Will po prvom dni opätovného otvorenia obchodov hovorí o jednorazovom vplyve na tržby. "Celkovo je však bilancia opatrne pozitívna," povedal pre agentúru APA.



Dlhé rady sa v sobotu (2. 5.) tvorili najmä pred predajňami nábytku, elektroniky a kaderníctvami. Will v najbližších dňoch očakáva opätovný pokles tržieb. Až po otvorení gastronomických podnikov 15. mája a s ním spojeným vyšším pohybom ľudí v centrách miest, po obchodných uliciach a v nákupných centrách dôjde k stabilizácii tržieb. Tie však budú nižšie než pred krízou, pretože v najbližších mesiacoch budú chýbať zahraniční turisti, ktorí výrazným spôsobom prispievali k tržbám rakúskych obchodov.



Mnohí obchodníci v snahe získať čo najviac peňazí stavili na vysoké zľavy. Finančná pomoc pre spoločnosti zatiaľ nedorazila, preto Will varuje pred "obrovskou likviditnou pascou, ktorá sa v najbližších týždňoch ešte priostrí".



Handelsverband pre podporu konjunktúry a spotrebiteľských výdavkov požaduje urýchlenie daňovej reformy, ktorá okrem iného obsahuje zníženie sadzieb pre ľudí s najnižším príjmom.