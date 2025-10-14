< sekcia Ekonomika
Tržby podnikov v priemysle boli medziročne nižšie o 5,5 %
Tržby v medzimesačnom porovnaní (po očistení od sezónnych vplyvov) vzrástli len v jednom z piatich odvetví, a to v informačných a komunikačných činnostiach o nevýrazných 0,1 %.
Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Tržby podnikov v priemysle, v kľúčovom odvetví ekonomiky, boli v auguste 2025 medziročne nižšie o 5,5 % (v stálych cenách), klesli prvýkrát v tomto roku. Tržby klesli medzimesačne v priemysle o 6,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Spomedzi 16 sledovaných priemyselných odvetví medziročný pokles zaznamenalo až deväť. Najvýznamnejší vplyv na celkový výsledok mali hlavne dvojciferné poklesy tržieb vo výrobe dopravných prostriedkov o 12,1 %, dodávke elektriny a plynu o 13,8 % a vo výrobe elektrických zariadení o 10,9 %. Rast tržieb nad 10 % si udržala iba výroba koksu a ropných výrobkov.
V odvetví informácie a komunikácia boli tržby nižšie o 0,5 %, tempo poklesu zaznamenali prvýkrát od novembra 2024. Tržby vo vybraných trhových službách vzrástli o 2,2 %, tempo rastu sa síce zrýchlilo, ale patrilo k najnižším rastom v tomto roku. Spomalenie rastu tržieb zaznamenali stavebné podniky, zvýšenie o 3,8 % bola najnižšia hodnota v tomto roku. Tržby v podnikoch dopravy a skladovania boli vyššie o 2,4 %.
Tržby v medzimesačnom porovnaní (po očistení od sezónnych vplyvov) vzrástli len v jednom z piatich odvetví, a to v informačných a komunikačných činnostiach o nevýrazných 0,1 %. Tržby klesli medzimesačne v priemysle o 6,3 %, doprave o 2 %, stavebníctve o 1,3 % a vo vybraných trhových službách o 0,4 %.
V súhrne za osem mesiacov roka 2025 tržby za vlastné výkony a tovar medziročne rástli vo všetkých piatich odvetviach. Dvojciferný rast bol iba v stavebníctve, o 10,1 %. V priemysle sa zvýšili tržby o 4,8 %, vo vybraných trhových službách o 5 %, doprave a skladovaní o 4,1 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 2,3 %.
