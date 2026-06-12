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Tržby podnikov v priemysle boli v apríli 2026 medziročne nižšie o 5,3%
Tržby v medzimesačnom porovnaní (po očistení od sezónnych vplyvov) klesli v štyroch z piatich aktuálne zverejňovaných odvetví.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Tržby podnikov v kľúčovom odvetví ekonomiky, v priemysle, boli v apríli 2026 medziročne reálne nižšie o 5,3 % (v stálych cenách, po očistení o vplyv inflácie). Bol to najvýraznejší pokles od začiatku roka. Spomedzi 16 sledovaných priemyselných odvetví klesli tržby až v 11. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Celkový výsledok najvýznamnejšie ovplyvnilo medziročné zníženie tržieb vo výrobe dopravných prostriedkov o 8 %, vo výrobe kovov o 10,4 %, výrobe drevených výrobkov o 17,5 % a vo výrobe koksu a ropných produktov o 20 %. Významnejší rast tržieb sa udržal v dodávke elektriny a plynu a vo výrobe strojov a zariadení.
Ďalším štyrom aktuálne mesačne zverejňovaným odvetviam tržby medziročne vzrástli. Najrýchlejšie sa zvýšili tržby v doprave, o 8,2 %, bolo to najvyššie tempo rastu za posledných sedem mesiacov. Tržby v stavebníctve boli vyššie o 6,4 %. Tržby v odvetví informácie a komunikácia stúpli v apríli o 2,8 %, čo bol najpomalší rast po troch mesiacoch dvojciferného zvyšovania. Rast tržieb vo vybraných trhových službách bol len nepatrný, o 0,2 %.
Tržby v medzimesačnom porovnaní (po očistení od sezónnych vplyvov) klesli v štyroch z piatich aktuálne zverejňovaných odvetví. Najvýraznejšie sa znížili v stavebníctve o 4,8 %, v informáciách a komunikácii o 3,2 %, vo vybraných trhových službách o 1,1 % a v priemysle o 0,3 %. Mierny rast evidovala iba doprava o 0,7 %.
V súhrne za štyri mesiace roka 2026 tržby za vlastné výkony a tovar medziročne vzrástli v štyroch z piatich mesačne sledovaných odvetví. Dvojciferný rast evidovali iba informačné a komunikačné činnosti o 10,9 %. V stavebníctve sa zvýšili tržby o 7,6 %, v doprave so skladovaním o 4 % a vo vybraných trhových službách o 2,7 %. Pokles tržieb sa zaznamenal iba v priemysle o 3,2 %.
Celkový výsledok najvýznamnejšie ovplyvnilo medziročné zníženie tržieb vo výrobe dopravných prostriedkov o 8 %, vo výrobe kovov o 10,4 %, výrobe drevených výrobkov o 17,5 % a vo výrobe koksu a ropných produktov o 20 %. Významnejší rast tržieb sa udržal v dodávke elektriny a plynu a vo výrobe strojov a zariadení.
Ďalším štyrom aktuálne mesačne zverejňovaným odvetviam tržby medziročne vzrástli. Najrýchlejšie sa zvýšili tržby v doprave, o 8,2 %, bolo to najvyššie tempo rastu za posledných sedem mesiacov. Tržby v stavebníctve boli vyššie o 6,4 %. Tržby v odvetví informácie a komunikácia stúpli v apríli o 2,8 %, čo bol najpomalší rast po troch mesiacoch dvojciferného zvyšovania. Rast tržieb vo vybraných trhových službách bol len nepatrný, o 0,2 %.
Tržby v medzimesačnom porovnaní (po očistení od sezónnych vplyvov) klesli v štyroch z piatich aktuálne zverejňovaných odvetví. Najvýraznejšie sa znížili v stavebníctve o 4,8 %, v informáciách a komunikácii o 3,2 %, vo vybraných trhových službách o 1,1 % a v priemysle o 0,3 %. Mierny rast evidovala iba doprava o 0,7 %.
V súhrne za štyri mesiace roka 2026 tržby za vlastné výkony a tovar medziročne vzrástli v štyroch z piatich mesačne sledovaných odvetví. Dvojciferný rast evidovali iba informačné a komunikačné činnosti o 10,9 %. V stavebníctve sa zvýšili tržby o 7,6 %, v doprave so skladovaním o 4 % a vo vybraných trhových službách o 2,7 %. Pokles tržieb sa zaznamenal iba v priemysle o 3,2 %.