Tržby podnikov v priemysle boli v novembri medziročne nižšie o 3,7 %
Tržby v medzimesačnom porovnaní (po očistení od sezónnych vplyvov) klesli v dvoch z piatich odvetví, v priemysle o 0,9 % a v doprave so skladovaním o 0,6 %.
Autor TASR
Bratislava 12. januára (TASR) - Tržby podnikov v kľúčovom odvetví ekonomiky, v priemysle, boli v novembri 2025 medziročne reálne nižšie o 3,7 % (v stálych cenách, po očistení o vplyv inflácie). Pokles zaznamenali tretíkrát v tomto roku. Spomedzi 16 sledovaných priemyselných odvetví pokles evidovala až polovica. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Výsledok ovplyvnili hlavne medziročne nižšie tržby vo výrobe dopravných prostriedkov o 12,8 %, dodávka elektriny a plynu o 13,7 % a v ostatnej výrobe o 7,9 %. Dynamiku poklesu zmiernili medziročne vyššie tržby najmä vo výrobe kovov a vo výrobe počítačových výrobkov. Ostatné štyri mesačne sledované odvetvia mali úspešný november z hľadiska bilancie tržieb. Vybrané trhové služby zaznamenali rast tržieb o 4,3 %, doprava so skladovaním o 4 %, odvetvie informácie a komunikácia o 4,9 % a stavebníctvo o 5,9 %.
Tržby v medzimesačnom porovnaní (po očistení od sezónnych vplyvov) klesli v dvoch z piatich odvetví, v priemysle o 0,9 % a v doprave so skladovaním o 0,6 %. Najvýraznejší medzimesačný rast zaznamenali informačné a komunikačné činnosti o 3,3 %, v stavebníctve sa zvýšili o 1,7 % a vo vybraných trhových službách o 1,5 %.
V súhrne za jedenásť mesiacov roka 2025 tržby za vlastné výkony a tovar medziročne vzrástli vo všetkých piatich mesačne sledovaných odvetviach. Dvojciferný rast evidovalo iba stavebníctvo, o 10,2 %. V priemysle sa zvýšili tržby o 3,4 %, vo vybraných trhových službách a v doprave so skladovaním zhodne o 4,4 % a tiež v informačných a komunikačných činnostiach o 2,7 %.
