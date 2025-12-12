< sekcia Ekonomika
Tržby podnikov v priemysle boli v októbri medziročne nižšie o 2,3 %
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Tržby podnikov v kľúčovom odvetví ekonomiky, v priemysle, boli v októbri 2025 medziročne nižšie o 2,3 % (v stálych cenách). Pokles zaznamenali druhýkrát v tomto roku. Spomedzi 16 sledovaných priemyselných odvetví pokles evidovali len 4, ktoré ovplyvnili celkový výsledok odvetvia do mínusu. Tržby v medzimesačnom porovnaní (po očistení od sezónnych vplyvov) klesli v priemysle o 3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Výrazne nižšie tržby ako pred rokom zaznamenala hlavne výroba dopravných prostriedkov o 15,7 %, dodávka elektriny a plynu o 6,6 % a výroba elektrických zariadení o 4,7 %. Dynamiku poklesu spomalili medziročne mierne vyššie tržby vo výrobe kovov a dvojciferné rasty vo výrobe počítačových výrobkov, ako aj vo výrobe chemikálií.
Zrýchlenie rastu tržieb zaznamenali iba vybrané trhové služby o 2,9 %. Stavebné podniky mali tržby medziročne vyššie o 6,1 %, tempo rastu však výrazne stratilo na dynamike. Aj v doprave so skladovaním sa rast tržieb spomalil, aktuálne boli vyššie o 2,9 %. Pokles tržieb o 1,8 % evidovalo odvetvie informácie a komunikácia, tržby sa znížili druhýkrát v tomto roku.
Tržby v medzimesačnom porovnaní (po očistení od sezónnych vplyvov) klesli v 4 z 5 odvetví, najvýraznejšie v priemysle o 3 %, informačných a komunikačných činnostiach o 2,9 %, vybraných trhových službách o 2,2 % a v doprave o 1,1 %. Tržby medzimesačne nevýrazne vzrástli iba v stavebníctve, o 0,2 %.
V súhrne za desať mesiacov roka 2025 tržby za vlastné výkony a tovar medziročne rástli vo všetkých piatich sledovaných odvetviach. Dvojciferný rast sa udržal iba v stavebníctve, o 10,8 %. V priemysle sa zvýšili tržby o 4,2 %, vo vybraných trhových službách a v doprave so skladovaním zhodne o 4,4 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 2,4 %.
