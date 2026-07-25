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Tržby poskytovateľa služieb v ropnom sektore SLB vzrástli
Tržby spoločnosti SLB, ktorá bola pôvodne známa ako Schlumberger, dosiahli v 2. štvrťroku tohto roka 8,97 miliardy USD (7,88 miliardy eur).
Autor TASR
Houston 25. júla (TASR) - Americký koncern SLB, najväčší poskytovateľ služieb v ropnom a plynárenskom priemysle na svete, oznámil za 2. štvrťrok rast tržieb na takmer deväť miliárd USD, napriek výpadkom na Blízkom východe. Navyše, v prípade upraveného zisku prekonal očakávania. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Tržby spoločnosti SLB, ktorá bola pôvodne známa ako Schlumberger, dosiahli v 2. štvrťroku tohto roka 8,97 miliardy USD (7,88 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje rast približne o 5 %.
Pritom na Blízkom východe, ktorý je pre SLB najväčším trhom (vlani sa na celkovom objeme tržieb podieľal 34 %), zaznamenali tržby výrazný pokles. Dôvodom je vojna v regióne, ktorú rozpútali USA a Izrael útokom na Irán 28. februára.
Tržby SLB v regióne Blízkeho východu a Ázie dosiahli za 2. kvartál 2,57 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025 to predstavuje pokles o 14 %. To sa výrazne odrazilo na tržbách z medzinárodných trhov. Tie klesli o 3 %.
Pokles tržieb na medzinárodných trhoch však kompenzovali tržby z aktivít v Severnej a Latinskej Amerike. V medziročnom porovnaní sa zvýšili o 36 %, respektíve o 15 %.
Spoločnosť SLB zároveň prekonala očakávania trhov v oblasti zisku upraveného o jednorazové položky. Upravený zisk dosiahol 833 miliónov USD, čo na akciu predstavuje 55 centov. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali upravený zisk SLB na akciu na úrovni 51 centov.
(1 EUR = 1,1377 USD)
Tržby spoločnosti SLB, ktorá bola pôvodne známa ako Schlumberger, dosiahli v 2. štvrťroku tohto roka 8,97 miliardy USD (7,88 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje rast približne o 5 %.
Pritom na Blízkom východe, ktorý je pre SLB najväčším trhom (vlani sa na celkovom objeme tržieb podieľal 34 %), zaznamenali tržby výrazný pokles. Dôvodom je vojna v regióne, ktorú rozpútali USA a Izrael útokom na Irán 28. februára.
Tržby SLB v regióne Blízkeho východu a Ázie dosiahli za 2. kvartál 2,57 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025 to predstavuje pokles o 14 %. To sa výrazne odrazilo na tržbách z medzinárodných trhov. Tie klesli o 3 %.
Pokles tržieb na medzinárodných trhoch však kompenzovali tržby z aktivít v Severnej a Latinskej Amerike. V medziročnom porovnaní sa zvýšili o 36 %, respektíve o 15 %.
Spoločnosť SLB zároveň prekonala očakávania trhov v oblasti zisku upraveného o jednorazové položky. Upravený zisk dosiahol 833 miliónov USD, čo na akciu predstavuje 55 centov. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali upravený zisk SLB na akciu na úrovni 51 centov.
(1 EUR = 1,1377 USD)