Tržby potravinárskeho koncernu Danone prekonali očakávania

Paríž 18. apríla (TASR) - Francúzsky potravinársky koncern Danone oznámil za 1. štvrťrok pokles tržieb, v prípade porovnateľných tržieb však zaznamenal rast, pričom zároveň prekonal očakávania trhov. Nemalou mierou sa pod to podpísala cenová politika spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Tržby najväčšieho výrobcu jogurtov na svete dosiahli za prvé tri mesiace roka 6,79 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 2,5 %. Konsolidované porovnateľné tržby však zaznamenali rast o 4,1 %, k čomu čiastočne prispelo zvýšenie cien.



Spoločnosť, do ktorej portfólia patria jogurty Activia, minerálna voda Evian či mliečna dojčenská výživa Aptamil, je jednou z viacerých veľkých spoločností, ktoré výrazne zvýšili v posledných dvoch rokoch ceny. Počas 1. štvrťroka však tempo zvyšovania cien firma zmiernila. Ceny zvýšila o 2,9 %, čo bolo najslabšie tempo rastu za minimálne dva roky, na druhej strane bolo výraznejšie, než predpokladali analytici. Vo 4. kvartáli minulého roka však ceny zdvihla o 4,3 %.



Čo sa týka vývoja tržieb na porovnateľnej báze z geografického pohľadu, najvýraznejšie sa zvýšili v Číne, severnej Ázii a Oceánii, kde vzrástli o 8,9 %. V krajinách Latinskej Ameriky sa zvýšili o 4,1 %, v Európe o 2,8 % a v Severnej Amerike vzrástli o 2,5 %. Vo zvyšku sveta zaznamenali rast o 6 %.