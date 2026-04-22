< sekcia Ekonomika
Tržby potravinárskeho koncernu Danone v 1. kvartáli klesli
Autor TASR
Paríž 22. apríla (TASR) - Francúzsky potravinársky koncern Danone oznámil za 1. kvartál tohto roka mierny pokles tržieb. Ako dôvod spoločnosť uviedla najmä negatívne kurzové vplyvy. Tržby na organickej báze sa však zvýšili. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Spoločnosť oznámila, že za prvé tri mesiace tohto roka dosiahla celkové tržby na úrovni 6,71 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to predstavuje pokles o 2 %. Výrazne sa pod to podpísali negatívne kurzové vplyvy, ktoré tržby zredukovali o 5,6 %.
Na organickej báze, teda bez započítania kurzových vplyvov a akvizícií a divestícií, zaznamenala spoločnosť rast tržieb. V medziročnom porovnaní sa zvýšili o 2,7 %.
V regióne Európa, Blízky východ a Afrika (EMEA) vykázala firma stabilné výsledky. Solídne tržby zaznamenala aj v Ázii a Tichomorí.
Spoločnosť Danone zároveň potvrdila ciele v oblasti tržieb na celý tento rok. Aj naďalej počíta s tým, že tržby na organickej báze vzrastú v roku 2026 o 3 % až 5 %.
