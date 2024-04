Tržby potravinárskeho koncernu Nestlé v 1. kvartáli klesli

Bern 25. apríla (TASR) - Švajčiarsky potravinársky gigant Nestlé oznámil za 1. štvrťrok tohto roka pokles tržieb takmer o 6 % a v prípade organických tržieb zaostal za očakávaniami. Pod pokles sa veľkou mierou podpísali nepriaznivé kurzové vplyvy, ale aj rast cien a pokles objemu predaja, najmä v Severnej Amerike. Údaje švajčiarskej spoločnosti zverejnili agentúra Reuters a portál RTTNews.



Potravinársky koncern oznámil, že za prvé tri mesiace tohto roka dosiahol tržby na úrovni 22,1 miliardy švajčiarskych frankov (22,61 miliardy eura). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 5,9 %.



Najväčšou mierou vývoj tržieb ovplyvnili nepriaznivé kurzové vplyvy, čiastočne aj niektoré predaje aktív. Bez započítania kurzových vplyvov a akvizícií/divestícií zaznamenali takzvané organické tržby rast o 1,4 %. Spoločnosť však aj v rámci tohto ukazovateľa zaostala za očakávaniami analytikov, ktorí počítali s rastom tržieb na organickej báze o 2,9 %.



K rastu organických tržieb prispeli najmä Európa a rozvíjajúce sa ekonomiky, naopak, Severná Amerika ich ovplyvnila negatívne. Zatiaľ čo v Európe sa zvýšili o 4,4 %, na trhu Severnej Ameriky zaznamenali tržby Nestlé na organickej báze pokles o 2,5 %.



Napriek tomu švajčiarska spoločnosť svoj pôvodný odhad vývoja organických tržieb za celý rok 2024 nezmenila. Aj naďalej očakáva, že ich rast dosiahne približne 4 %. Uviedla, že so slabým začiatkom tohto roka počítala a situácia by sa mala zlepšiť už v tomto kvartáli.



(1 EUR = 0,9774 CHF)