Tržby predajcu domácich potrieb Lowe´s klesli

Mooresville 21. mája (TASR) - Americká spoločnosť Lowe´s, druhý najväčší maloobchodný predajca domácich potrieb, náradia a železiarskeho tovaru po Home Depot, oznámila v utorok za 1. štvrťrok pokles tržieb aj zisku. V prípade porovnateľných tržieb však prekonala očakávania trhov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Reťazec uviedol, že za 1. kvartál obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od februára do konca apríla, zaznamenal tržby na úrovni 21,36 miliardy USD (19,67 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 4,4 %. Zisk dosiahol 1,76 miliardy USD, zatiaľ čo pred rokom predstavoval 2,26 miliardy USD.



V prípade porovnateľných tržieb (z obchodov otvorených viac než rok) pokles dosiahol 4,1 %, čím maloobchodná sieť prekonala očakávania analytikov. Tí počítali s poklesom porovnateľných tržieb až o 5,65 %.



K lepším než očakávaným výsledkom spoločnosti prispel do určitej miery pretrvávajúci záujem zákazníkov, ktorí sa výstavbou, opravami a úpravou domov živia. Dopyt zo strany týchto zákazníkov bol stabilný a pomohol čiastočne vykompenzovať pokles záujmu zo strany domácich majstrov, ktorí v dôsledku vyššej inflácie obmedzili nákupy neesenciálnych tovarov.



(1 EUR = 1,0861 USD)