Tržby producenta koňaku Rémy Cointreau klesli

Paríž 29. januára (TASR) - Tržby francúzskeho výrobcu alkoholických nápojov Rémy Cointreau klesli za deväť mesiacov súčasného obchodného roka o takmer pätinu, pričom za samotný 3. kvartál pokles presiahol 20 %. Spoločnosť zároveň nevylúčila, že za celý obchodný rok 2024/2025 dosiahne pokles tržieb hornú hranicu v súčasnosti odhadovaného pásma. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Producent prémiového koňaku Rémy Martin a pomarančového likéru Cointreau oznámil, že za deväť mesiacov obchodného roka 2024/2025, čo znamená obdobie od apríla do konca decembra, dosiahol tržby na úrovni 787,8 milióna eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 17,7 % a na organickej báze o 17,8 %. Za samotný 3. štvrťrok klesli tržby medziročne o 20,6 % a na organickej báze o 21,5 %.



Spoločnosť dodala, že za celý rok 2024/2025 naďalej počíta s poklesom tržieb na organickej báze v rozmedzí od 15 % do 18 %. Avšak vzhľadom na vývoj za tri štvrťroky, nepriaznivú situáciu na čínskom trhu a neistotu v súvislosti s vývojom v USA sa prikláňa k tomu, že pokles dosiahne skôr 18 % než 15 %. Analytici počítajú s poklesom tržieb o necelých 17 %.