Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. október 2025Meniny má Šimon a Simona
< sekcia Ekonomika

Tržby Pumy klesli, plánuje prepúšťať

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tržby spoločnosti za deväť mesiacov do konca septembra 2025 klesli totiž medziročne o 8,5 % na 5,97 miliardy eur.

Autor TASR
Herzogenaurach 30. októbra (TASR) - Nemecký výrobca športovej obuvi a oblečenia Puma plánuje do konca roka 2026 zrušiť približne 900 pracovných miest v administratíve po slabých výsledkoch za prvých deväť mesiacov 2025. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.

Tržby spoločnosti za deväť mesiacov do konca septembra 2025 klesli totiž medziročne o 8,5 % na 5,97 miliardy eur.

Čistá strata za toto obdobie dosiahla 308,9 milióna eur v porovnaní s čistým ziskom 257,1 milióna eur za prvých deväť mesiacov minulého roka.

V 3. štvrťroku 2025 vykázala Puma pokles tržieb po očistení o menové vplyvy o 10,4 % na 1,96 miliardy eur.

Nový generálny riaditeľ Arthur Hoeld po zverejnení výsledkov uviedol, že sa plánuje viac zamerať na kľúčové trhy a odvetvia vrátane futbalu, tréningu a behu, ako aj na športovú módu.

Spoločnosť poznamenala tiež, že hoci je rok 2025 rokom resetu a rok 2026 bude prechodným rokom, je presvedčená, že uvedené opatrenia sú dôležitým prvým krokom k jej návratu k rastu od roku 2027.
.

Neprehliadnite

Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom Slovákov

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Týždenník: Raz za sto rokov

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 83 rokov zomrel známy hudobník