Tržby Pumy klesli, plánuje prepúšťať
Autor TASR
Herzogenaurach 30. októbra (TASR) - Nemecký výrobca športovej obuvi a oblečenia Puma plánuje do konca roka 2026 zrušiť približne 900 pracovných miest v administratíve po slabých výsledkoch za prvých deväť mesiacov 2025. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.
Tržby spoločnosti za deväť mesiacov do konca septembra 2025 klesli totiž medziročne o 8,5 % na 5,97 miliardy eur.
Čistá strata za toto obdobie dosiahla 308,9 milióna eur v porovnaní s čistým ziskom 257,1 milióna eur za prvých deväť mesiacov minulého roka.
V 3. štvrťroku 2025 vykázala Puma pokles tržieb po očistení o menové vplyvy o 10,4 % na 1,96 miliardy eur.
Nový generálny riaditeľ Arthur Hoeld po zverejnení výsledkov uviedol, že sa plánuje viac zamerať na kľúčové trhy a odvetvia vrátane futbalu, tréningu a behu, ako aj na športovú módu.
Spoločnosť poznamenala tiež, že hoci je rok 2025 rokom resetu a rok 2026 bude prechodným rokom, je presvedčená, že uvedené opatrenia sú dôležitým prvým krokom k jej návratu k rastu od roku 2027.
