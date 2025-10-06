Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 6. október 2025Meniny má Natália
< sekcia Ekonomika

Tržby rakúskeho maloobchodu po štyroch mesiacoch rastu klesli

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ide o prvý pokles po štyroch mesiacoch rastu, oznámil v pondelok štatistický úrad. Nominálne tržby v obchodoch s potravinami vzrástli o 2 %, zatiaľ čo reálne boli o 2,5 % nižšie.

Autor TASR
Viedeň 6. októbra (TASR) - Tržby rakúskeho maloobchodu sa v auguste znížili. V nominálnom vyjadrení boli síce o 0,8 % vyššie ako v rovnakom období minulého roka, po očistení o infláciu však reálne klesli o 2,2 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá zverejnila údaje rakúskeho štatistického úradu.

Ide o prvý pokles po štyroch mesiacoch rastu, oznámil v pondelok štatistický úrad. Nominálne tržby v obchodoch s potravinami vzrástli o 2 %, zatiaľ čo reálne boli o 2,5 % nižšie. „Najmä v sektore maloobchodu s potravinami pozorujeme výrazný rozdiel medzi nominálnym nárastom tržieb a reálnym poklesom tržieb v dôsledku vysokej inflácie cien potravinárskych výrobkov,“ vysvetlila riaditeľka štatistického úradu Manuela Lenková.

V Rakúsku sa inflácia v súčasnosti pohybuje na takmer dvakrát vyššej úrovni, ako je priemer za celú eurozónu. Najsilnejšími faktormi, prispievajúcimi k rastu cien, sú stravovacie služby, potraviny a elektrina.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič

GLOSUJEME: Nočná mora s krídlami? Áno, je to lietadlo

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?