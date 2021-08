Tržby Ralph Lauren vzrástli o 182 %

New York 3. augusta (TASR) - Americký módny dom Ralph Lauren oznámil za uplynulý 1. štvrťrok obchodného roka 2021/22 strmý nárast tržieb vďaka zvýšenému dopytu po luxusných produktoch po opätovnom otvorení obchodov.



Odevná firma so sídlom v New Yorku uviedla, že v 1. štvrťroku, ktorý sa skončil 30. júna 2021, sa jej tržby zvýšili o 182 % na 1,38 miliardy USD (1,16 miliardy eur). Pri konštantných menových kurzoch vzrástli tržby o 176 %. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv IBES, pritom očakávali tržby vo výške 1,22 miliardy USD.



Tržby v Severnej Amerike v sledovanom období vzrástli o 301 % na 662 miliónov USD, v Európe stúpli o 194 % na 355 miliónov USD a v Ázii o 68 % na 288 miliónov USD.



Upravený zisk dosiahol 2,29 USD na akciu v porovnaní so stratou 1,82 USD/akcia v predchádzajúcom roku.



Módny dom teraz predpovedá, že jeho tržby v súčasnom fiškálnom roku, ktorý sa končí 31. marca 2022, stúpnu o 25 % až 30 % namiesto o 20 % až 25 % v predchádzajúcom odhade.



(1 EUR = 1,1885 USD)