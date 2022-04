Tržby Rémy Cointreau klesli, za rok však vzrástli o takmer tretinu

Paríž 29. apríla (TASR) - Francúzsky producent alkoholických nápojov Rémy Cointreau zaznamenal vo 4. štvrťroku obchodného roka 2021/2022 mierny pokles tržieb, za celý rok však tržby vzrástli o takmer tretinu. Firma zároveň počíta s dobrým štartom aj do súčasného obchodného roka. Informoval o tom server MarketWatch.



Za posledný štvrťrok skončeného obchodného roka 2021/2022, čo znamená obdobie od januára do konca marca, dosiahli celkové tržby spoločnosti známej výrobou pomarančového likéru Cointreau a prémiového koňaku Rémy Martin 227 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená pokles o 1 % a na organickej báze o 9,4 %.



Výsledky však prekonali očakávania analytikov. Tí počítali s poklesom kvartálnych tržieb až na 214,3 milióna eur.



Navyše, za celý rok 2021/2022 výsledky potvrdili predchádzajúce optimistické prognózy spoločnosti. Tržby dosiahli 1,32 miliardy eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom predstavuje rast o 30 %. Na organickej báze sa tržby za celý rok zvýšili o 27,3 %, pod čo sa podpísali všetky regióny, v ktorých Rémy Cointreau pôsobí.



Celkový objem tržieb podporili najmä kľúčové tržby z predaja koňaku. Tie sa zvýšili o 26 % na vyše 948 miliónov eur.