Tržby Renaultu v 1. kvartáli klesli, už piaty kvartál po sebe

Paríž 22. apríla (TASR) - Francúzska automobilka Renault vo štvrtok informovala, že jej tržby v 1. štvrťroku 2021 klesli, už piaty kvartál po sebe, a to o 1,1 %. Dôvodom bola pandémia nového koronavírusu.



Automobilka pod vedením generálneho riaditeľa Luca de Mea, ktorý nastúpil do funkcie minulý rok v júli, sa snaží vyrábať menej vozidiel, pričom sa zameriava na modely s vyššími maržami, čo je stratégia, ktorá začína prinášať určité ovocie.



Výsledky Renaultu podporilo aj zvýšenie cien vozidiel v uplynulom štvrťroku, a to už tretí štvrťrok po sebe, aj keď to nestačilo na elimináciu iných nepriaznivých faktorov.



Renault rovnako ako ostatné automobilky zápasí s globálnym nedostatkom polovodičových čipov. Na rozdiel od niektorých konkurentov, ako napríklad Daimler a Volkswagen, nebol schopný profitovať zo zotavovania trhu s autami v Číne.



Renault totiž minulý rok ukončil svoje hlavné podnikanie v Číne pre slabý odbyt v tejto krajine. Je tak viac závislý od európskeho trhu, ktorý aj v 1. kvartáli čelil obmedzeniam v súvislosti s pandémiou.



„Stále máme ďaleko k normálnej situácii,“ povedala šéfka financií Renaultu Clotilde Delbosová na konferenčnom hovore a dodala, že skupina vzhľadom na neisté prostredie radšej neposkytne finančnú prognózu.



Renault, ktorý tiež vyrába aj značky Dacia a Lada, vo štvrtok uviedol, že jeho celkové tržby sa v 1. kvartáli medziročne znížili o 1,1 % na 10 miliárd eur. Po očistení od kurzových výkyvov a iných efektov však vzrástli o 4,4 %.



Objem predaja automobilov hlavnej značky Renault v sledovanom období stúpol tiež o 1,1 %, čo je však slabší výsledok ako rast predaja Volkswagenu o 21,2 % v uvedenom období.



De Meo sa snaží tiež znižovať náklady, aby dostal automobilku z červených čísiel.