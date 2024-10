Tržby Renaultu v 3. štvrťroku vzrástli, aj keď objem predaja klesol

Paríž 24. októbra (TASR) - Francúzsky výrobca automobilov Renault vo štvrtok oznámil prekvapujúci nárast tržieb za 3. štvrťrok 2024, keďže silný dopyt po jeho drahších modeloch mu pomohol vykompenzovať nižší objem predaja. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a DPA.



Renault zároveň predpovedal silnejší predaj do konca roka vďaka novým modelom. A opätovne potvrdil svoj výhľad ročnej prevádzkovej marže.



Tržby automobilky za tri mesiace do konca septembra 2024 vzrástli o 1,8 % na 10,7 miliardy eur z 10,5 miliardy eur v predchádzajúcom roku. Prekonali pritom odhady analytikov, ktorí očakávali pokles tržieb na 10,35 miliardy eur.



Pri konštantných výmenných kurzoch vzrástli tržby spoločnosti o 5 %.



Globálny predaj skupiny Renault v 3. štvrťroku klesol o 5,6 % na 482.468 vozidiel. Predaj značky Renault dosiahol 339.307 kusov, čo predstavuje medziročný pokles o 4,9 %.



Renault ako jeden z mála európskych výrobcov automobilov neupravil svoje predpovede predaja smerom nadol. Očakáva totiž, že ho podporí uvedenie nových modelov na trhy v európskych krajinách, vrátane modelov Renault 5 E-Tech Electric, Renault Captur, Renault Symbioz, Renault Master, Dacia Spring, Dacia Duster a Alpine A290.



Potvrdil tiež, že očakáva prevádzkovú maržu v tomto roku aspoň 7,5 % v porovnaní so 7,9 % v roku 2023.



Európski výrobcovia automobilov zápasia s rastúcimi nákladmi a slabým dopytom, ako aj so silnou konkurenciou čínskych rivalov v oblasti elektrických vozidiel, ktorí dokážu vyrábať autá lacnejšie ako západné spoločnosti.



Predaj áut v Európe sa v auguste prepadol o 18 % a v septembri opäť klesol, čo je prvý po sebe nasledujúci mesačný pokles za dva roky, ukázali v utorok (22. 10.) údaje Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA).