Tržby reťazca Walmart za účtovný 4. kvartál vzrástli, ale zisk klesol
Autor TASR
New York 19. februára (TASR) - Americký maloobchodný reťazec Walmart vo svojom účtovnom štvrtom kvartáli, ktorý sa skončil 31. januára, dosiahol rast tržieb v predajniach otvorených aspoň rok o 4,6 %. Zvýšili sa jeho tržby za predaj potravín a farmaceutických výrobkov. Výrazne stúpli aj tržby v oblasti reklamy a online obchodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Celkové tržby Walmartu za štvrtý štvrťrok účtovného roka 2026 vzrástli o 5,6 % na 190,7 miliardy USD (161 miliárd eur). Zisk reťazca však v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom klesol o 19,4 % na 4,2 miliardy USD. Spoločnosť uviedla, že išlo o výsledok poklesu hodnoty niektorých kapitálových investícií.
Trhová hodnota spoločnosti Walmart 3. februára prekonala hranicu 1 bilióna USD. Ide o zriedkavý jav v prípade firmy prevádzkujúcej kamenné obchody, ktorá vznikla ako rodinný obchod v Arkansase v roku 1962. Walmart sa však etabloval ako priekopník nových technológií, výrazne investuje do systémov elektronického obchodu a vytvára spoločné podniky s platformami umelej inteligencie. Walmart „nielenže túto zmenu prijíma, ale je jej lídrom,“ povedal generálny riaditeľ firmy John Furner.
(1 EUR = 1,1845 USD)
