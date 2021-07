Tržby Richemont sa v 1. kvartáli viac ako zdvojnásobili

Zürich 16. júla (TASR) - Švajčiarsky výrobca luxusného tovaru Richemont v piatok uviedol, že silné výsledky jeho klenotníckych značiek, najmä v Amerike, mu pomohli viac ako zdvojnásobiť tržby za tri mesiace do konca júna, vďaka uvoľňovaniu opatrení na zastavenie pandémie nového koronavírusu.



Predaj luxusného tovaru sa tento rok zotavil z vlaňajšieho poklesu vďaka pokroku pri očkovaní vo vyspelých krajinách a otváraniu ich ekonomík. Richemont z toho profitoval viac ako ostatní, pre vedúce postavenie na trhu s klenotmi, najväčšej kategórii svojich výrobkov.



Tržby spoločnosti Richemont, ktorá vlastní značky, ako sú Cartier, Montblanc, Dunhill, Chloé či IWC, pri konštantných kurzoch v uplynulom 1. štvrťroku jej finančného roka 2021/22 vyskočili o 129 % na 4,40 miliardy eur. Boli tiež o 22 % vyššie ako v rovnakom štvrťroku 2019.



Klenotnícke značky spoločnosti a regióny, ako sú obe Ameriky, Ázia, Tichomorie a Blízky východ, zaznamenali za tri mesiace do konca júna 2021 pri konštantných kurzoch nárast tržieb o viac ako 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím 2019. Aj predaj hodiniek vzrástol o 6 %. Tržby v Európe však boli stále o 15 % nižšie ako pred dvomi rokmi, a to pre absenciu turistov a blokády na zastavenie pandémie.



„Klenoty budú v nasledujúcich piatich rokoch jedným z hlavných motorov rastu odvetvia luxusného tovaru,“ uviedol analytik spoločnosti Vontobel Jean-Philippe Bertschy a dodal, že dominantné značky budú ďalej zvyšovať svoj trhový podiel.



Richemont, ktorý nedávno získal belgického výrobcu koženého tovaru Delvaux, tiež uviedol, že šéfovia značiek Cartier, Van Cleef & Arpels, značiek módy a doplnkov, opustia predstavenstvo a sústredia sa výlučne na svoje podniky.