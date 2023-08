Tržby ruskej ropnej spoločnosti Rosnefť klesli o viac než štvrtinu

Moskva 30. augusta (TASR) - Spoločnosť Rosnefť, najväčší ropný producent v Rusku, oznámila, že za 1. polrok zaznamenala pokles tržieb o viac než štvrtinu. Dôvodom je najmä pokles cien komodity. Informovala o tom agentúra Reuters.



Rosnefť uviedla, že tržby v 1. polroku dosiahli 3,9 bilióna rubľov, čo v prepočte predstavuje 41 miliárd USD (37,95 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená pokles o viac než štvrtinu. Podpísal sa pod medziročný pokles cien ropy, ktoré vyskočili vlani po februárovom útoku Ruska na Ukrajinu. Za samotný 2. kvartál sa však tržby zvýšili, a to o 12,1 % na zhruba 2 bilióny rubľov.



Zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou (EBITDA) dosiahol za obdobie január až koniec júna 1,4 bilióna rubľov. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 5,1 %. Výrazne miernejší pokles EBITDA než v prípade tržieb je dôsledkom zvýšeného predaja ropy do Ázie, najmä do Číny a Indie, dodala firma.



Šéf Rosnefti Igor Sečin zverejnil aj čistý zisk za 1. polrok. Informoval, že zisk firmy dosiahol 652 miliárd rubľov, porovnanie s minulým rokom však neposkytol.



(1 EUR = 1,0803 USD)