Tržby sa v marci oživili v potravinovom i nepotravinovom maloobchode

Bratislava 6. mája (TASR) - Oživenie tržieb bolo v marci možné pozorovať v oboch segmentoch maloobchodu – v potravinovom i nepotravinovom segmente. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, v komentári k marcovým údajom maloobchodu zverejneným Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



"V medziročnom porovnaní zaznamenali silný dvojciferný rast tržieb najmä viaceré časti nepotravinového segmentu – medziročne o 20 až 30 % sa zvýšili tržby predajcom tovaru pre kultúru a rekreáciu, domácnosť i výpočtovej techniky," priblížil.



Jedinými časťami nepotravinového maloobchodu, kde tržby nedosiahli minuloročné marcové úrovne, tak boli podľa neho trhoviská (pokles o 14 %) a predajne s odevmi a obuvou (pokles o 20 až 40 %), ktorých nákup cez alternatívne kanály (online) časť spotrebiteľov naďalej odmieta (potreba vyskúšania).



Na rozdiel od nepotravinového segmentu, potravinový segment napriek dynamickému medzimesačnému rastu tržieb podľa Koršňáka ostával v medziročnom porovnaní naďalej v červených číslach. Dôvodom bolo najmä opačné pôsobenie bázického efektu – kým v nepotravinovom segmente bázický efekt čísla v medziročnom porovnaní zlepšoval, v potravinovom, naopak, zhoršoval. Dôvodom bolo silné predzásobovanie domácností potravinami v úvode pandémie v marci minulého roka.



"Apríl by mal priniesť ďalšie oživenie slovenského maloobchodu, keď by tržby predajcov malo podporiť už aj rozvoľňovanie protipandemických opatrení a otvorenie nepotravinového maloobchodu v druhej polovici mesiaca. V závere mesiaca sa tak pravdepodobne realizovala i prvá časť odloženej spotreby z obdobia pandemickej uzávery. Medziročný rast tržieb bude navyše v apríli zvýrazňovať aj silný bázicky efekt (výrazný pandemický pokles tržieb v apríli minulého roka)," myslí si analytik.



Spotrebiteľská dôvera sa však bude podľa Koršňáka zotavovať len postupne a tržby by tak v najbližších mesiacoch ešte nemuseli stabilne dosiahnuť predpandemické úrovne. "Jednotlivé fázy rozvoľňovania však pravdepodobne budú so sebou prinášať i vlny realizácie odloženej spotreby, ktorá bude dočasne zdvíhať aj tržby maloobchodu. Počas jari bude v medziročnom porovnaní tržby zdvíhať aj priaznivý bázický efekt, najsilnejší bude v apríli a smerom k letu bude slabnúť," dodal Koršňák.



"Lepšie čísla očakávame za apríl 2021, keď sa začalo s uvoľňovaním opatrení a kamenné predajne 'dostali zelenú' a mohli po štyroch mesiacoch opäť otvoriť," doplnila Eva Sadovská, analytička Wood & Company.



ŠÚ SR vo štvrtok informoval, že maloobchodné tržby v marci 2021 boli o 0,3 % vyššie ako v marci minulého roku, čo bol prvý mesiac poznamenaný príchodom pandémie ochorenia COVID-19. Predchádzajúce štyri mesiace boli podľa ŠÚ SR tržby maloobchodu v medziročnom poklese, čo však boli porovnania aktuálnych mesiacov zasiahnutých koronakrízou so štandardným, pandémiou nezasiahnutým obdobím.