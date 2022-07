Tržby Samsung Electronics vzrástli o 21 %

Soul 7. júla (TASR) - Tržby juhokórejskej spoločnosti Samsung Electronics v 2. štvrťroku 2022 medziročne vzrástli o 21 %. To upokojilo najhoršie obavy investorov z dôsledkov slabnúceho spotrebiteľského dopytu a stúpajúcich nákladov na materiál. Tempo rastu jej prevádzkového zisku sa však spomalilo. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Podľa predbežných údajov sa tržby Samsungu za tri mesiace do konca júna 2022 zvýšili o 21 % na 77 biliónov wonov (57,82 miliardy eur). Podporilo ich oslabenie wonu voči doláru, ktoré zvýšilo príjmy spoločnosti zo zahraničia. V medzikvartálnom porovnaní sa však tržby Samsung Electronics mierne znížili zo 77,8 bilióna KRW v prvých troch mesiacoch roka.



Prevádzkový zisk stúpol o 11,4 % na približne 14 biliónov KRW, čo je najnižšia hodnota za viac ako dva roky a menej ako 14,6 bilióna KRW, ktoré koncernu predpovedali analytici. Slabší ako očakávaný zisk odráža tlaky na marže v dôsledku rastúcej inflácie.



Samsung poskytne čistý príjem a úplnú správu o svojich výsledkoch za 2. kvartál na konci tohto mesiaca.



Podľa analytikov sa predaj smartfónov Samsung v 2. štvrťroku v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi znížil na približne 63 miliónov kusov zo 74,5 milióna smartfónov v prvých troch mesiacoch roka. Predaj televízorov a počítačov tiež výrazne klesol v porovnaní s 1. štvrťrokom, pretože ľudia míňali menej peňazí na drahú elektroniku.



Analytici uviedli, že Samsungu pomohol jeho pokračujúci silný výkon v segmente pamäťových čipov, ktorý kompenzoval pokles predaja smartfónov.



Vďaka pamäťovým čipom, ktoré sa používajú v širokom spektre zariadení a v cloudových serveroch, nevyhnutných pre prácu na diaľku v období pandémie, sa sektor stal menej závislým od sezónne podmieneného dopytu po produktoch, ako sú smartfóny a notebooky.



Ale narastajú aj obavy z neistoty ohľadne výhľadu globálnej ekonomiky v dôsledku prebiehajúcej ruskej vojny na Ukrajine a z recesie spôsobenej inflačným tlakom.



Za takýchto okolností bude "ťažké, aby sa dopyt spotrebiteľov po IT zariadeniach v nasledujúcich mesiacoch zlepšil," upozornili analytici.



Samsung Electronics je vlajkovou loďou gigantického konglomerátu Samsung, ktorý dominuje podnikaniu v Južnej Kórei, keďže jeho celkový obrat zodpovedá približne jednej pätine hrubého domáceho produktu krajiny.



(1 EUR = 1331,69 KRW)