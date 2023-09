Tržby siete Hornbach zaznamenali v 1. polroku mierny pokles

Berlín 18. septembra (TASR) - Nemecký reťazec hobbymarketov Hornbach oznámil predbežné tržby za 1. polrok súčasného obchodného roka, ktoré v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli, pokles bol však minimálny. Výrazne však klesol prevádzkový zisk, pričom spoločnosť zhoršila vyhliadky na celý rok. Uviedol to portál RTTNews.



Spoločnosť informovala, že za 1. polrok obchodného roka 2023/2024, čo predstavuje obdobie od marca do konca augusta, dosiahli čisté tržby predbežne 3,44 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles iba o 0,6 %, napriek náročnej situácii v jarnom období, dodal reťazec.



Menej priaznivé výsledky vykázala sieť obchodov pre domácich majstrov a záhradkárov v oblasti prevádzkového zisku, ktorý klesol o viac než pätinu. Upravený zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) dosiahol v 1. polroku obchodného roka 221,3 milióna eur, čo medziročne predstavuje pokles o 20,2 %.



Spoločnosť dodala, že čo sa týka zotavovania v 2. polroku súčasného obchodného roka, je vo vyjadreniach opatrná, keďže makroekonomické vyhliadky Nemecka a celej Európskej únie sa zhoršujú. Dôvodom je vyššia než očakávaná inflácia, zvyšovanie úrokových sadzieb a dlhodobo zhoršená nálada spotrebiteľov.



Vedenie Hornbachu očakáva, že čisté tržby za celý obchodný rok budú "na rovnakej úrovni, prípadne mierne nižšie" než za rok 2022/2023. Pôvodne sa tržby očakávali "zhruba na úrovni" minulého obchodného roka.



V prípade upraveného EBIT Hornbach predpokladá jeho pokles o 10 až 25 % v porovnaní s rokom 2022/2023. V ňom upravený EBIT dosiahol 290,1 milióna eur. V predchádzajúcej prognóze firma uvádzala pokles EBIT o 5 až 15 %.