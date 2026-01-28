< sekcia Ekonomika
Tržby siete kaviarní Starbucks za október až december stúpli o 6 %
Generálny riaditeľ spoločnosti Brian Niccol uviedol, že výsledky za prvý kvartál sú dôkazom toho, že plán reštrukturalizácie začína pôsobiť.
Autor TASR
Seattle 28. januára (TASR) - Americká sieť kaviarní Starbucks vo svojom účtovnom prvom kvartáli, ktorý sa skončil v závere decembra, dosiahla rast tržieb o 6 % na 9,9 miliardy USD (8,3 miliardy eur). Firma tým prekonala očakávania analytikov, ktorí prognózovali tržby v sume 9,65 miliardy USD. Po očistení o jednorazové položky spoločnosť Starbucks vykázala zisk 56 centov na akciu. Jeho výškou nenaplnila očakávania trhu, že bude na úrovni 59 centov na akciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Tržby v predajniach otvorených aspoň rok počas októbra až decembra stúpli o 4 %. Analytici, ktorých vo svojom prieskume oslovila spoločnosť FactSet, odhadovali, že sa zvýšia o 2,3 %. Tržby v USA v predajniach otvorených aspoň rok tiež vzrástli o 4 %. Bol to najlepší výkon firmy Starbucks na americkom trhu za ostatné dva roky.
Generálny riaditeľ spoločnosti Brian Niccol uviedol, že výsledky za prvý kvartál sú dôkazom toho, že plán reštrukturalizácie začína pôsobiť. Niccol uviedol, že firma zrekonštruovala približne 200 prevádzok a do jesene ich zrekonštruuje viac ako tisíc.
Vo svojom terajšom účtovnom roku Starbucks očakáva rast tržieb v kaviarňach otvorených aspoň rok o 3 %. V predchádzajúcom účtovnom roku o 1 % klesli.
(1 EUR = 1,1974 USD)
