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Tržby siete rýchleho občerstvenia Domino's Pizza prekonali očakávania
Kvartálny zisk spoločnosti na akciu za tri mesiace do 14. júna však očakávania nenaplnil.
Autor TASR
Ann Arbor 20. júla (TASR) - Kvartálne tržby americkej siete rýchleho občerstvenia Domino's Pizza mierne prekonali odhad trhu. Tržby spoločnosti so sídlom v Ann Arbor v Michigane v jej účtovnom druhom štvrťroku vzrástli o 4,3 % na 1,19 miliardy USD (1,04 miliardy eur). Trh očakával, že budú v sume 1,18 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Kvartálny zisk spoločnosti na akciu za tri mesiace do 14. júna však očakávania nenaplnil. Firma Domino's Pizza totiž vykázala zisk 4,07 USD na akciu, pričom trh prognózoval, že to bude 4,17 USD.
Celkovému rastu tržieb firmy pomohli príjmy jej divízie, ktorá vyrába a distribuuje ingrediencie, cesto na pizzu a vybavenie do franšízových a firemných predajní. V tomto segmente tržby stúpli o 6,5 % na 731,7 milióna USD.
Rast tržieb siete pizzerií v USA v druhom štvrťroku však bol najpomalší za päť kvartálov. Obavy z vyšších životných nákladov a slabý americký trh práce totiž odrádzali spotrebiteľov od míňania peňazí na stravovanie v reštauráciách.
(1 EUR = 1,1426 USD)
Kvartálny zisk spoločnosti na akciu za tri mesiace do 14. júna však očakávania nenaplnil. Firma Domino's Pizza totiž vykázala zisk 4,07 USD na akciu, pričom trh prognózoval, že to bude 4,17 USD.
Celkovému rastu tržieb firmy pomohli príjmy jej divízie, ktorá vyrába a distribuuje ingrediencie, cesto na pizzu a vybavenie do franšízových a firemných predajní. V tomto segmente tržby stúpli o 6,5 % na 731,7 milióna USD.
Rast tržieb siete pizzerií v USA v druhom štvrťroku však bol najpomalší za päť kvartálov. Obavy z vyšších životných nákladov a slabý americký trh práce totiž odrádzali spotrebiteľov od míňania peňazí na stravovanie v reštauráciách.
(1 EUR = 1,1426 USD)