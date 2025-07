Tržby skupiny LVMH v 2. štvrťroku klesli

Paríž 24. júla (TASR) - Najväčší výrobca luxusných módnych tovarov na svete, francúzska skupina LVMH, zaznamenala v druhom štvrťroku pokles tržieb. Pri pohľade na celý rok zostáva skupina optimistická vďaka očakávanému zmierneniu napätia v obchodných vzťahoch medzi Európskou úniou (EÚ) a USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Tržby za tri mesiace do konca júna v medziročnom porovnaní klesli o 4 % na 19,5 miliardy eur. Tržby divízie módy a výrobkov z kože, ktorá tvorí väčšinu ziskov, sa znížili o 9 %. Do portfólia LVMH patria značky, ako Louis Vuitton, Moët Hennessy, Givenchy, Bulgari či Dior.



Finančná riaditeľka Cecile Cabanisová uviedla, že je stále „dosť optimistická“, čo sa týka zvyšku roka, keďže skupina očakáva, že obchodné rokovania medzi Bruselom a Washingtonom čoskoro prinesú dobrý výsledok. Na otázku, ako by LVMH vnímala potenciálnu všeobecnú colnú sadzbu 15 % na európsky tovar vyvážaný do USA, odpovedala, že by to bol „celkovo dobrý výsledok pre všeobecnú náladu našich klientov“. S výnimkou vín a liehovín majú značky LVMH stále priestor na využitie svojej cenovej sily na zmiernenie vplyvu ciel, dodala.



V Číne, kde kríza na trhu s nehnuteľnosťami oslabila záujem o luxusný tovar, skupina podľa nej zaznamenala určité zlepšenie. Úspech nového obchodu Louis Vuitton v Šanghaji dokazuje, že značka je stále vplyvná a dokáže pritiahnuť pozornosť celého sveta, zdôraznila Cabanisová.