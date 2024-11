Tržby slovenských firiem kopírovali od 2019 do 2023 svetové trendy

Bratislava 12. novembra (TASR) - Slovenským firmám rástli a klesali tržby v rokoch 2019 až 2023 rovnako ako vo svete či Európskej únii. Domáce spoločnosti sú ale v porovnaní so svetovými firmami menej zadlžené. Najväčšiu ziskovosť dosahujú na Slovensku komunikačné služby. V utorok o tom informovala poradenská spoločnosť KPMG Slovensko spolu s dátovým portálom FinStat pri príležitosti prezentácie výsledkov štúdie Slovensko v číslach, ktorá sa realizovala na vzorke 8000 firiem.



"Čo sa týka toho rastu firiem, teda tržieb vo všeobecnosti, keď rastie svet a keď rastie Európa, rastieme aj my alebo tie firmy u nás," uviedol riaditeľ finančného modelovania a oceňovania spoločnosti Karol Balco.



Doplnil, že do štúdie boli zahrnuté firmy, ktoré dosiahli tržby viac ako jeden milión eur. Ďalším kritériom bolo, aby spoločnosti mali majetok vyše pol milióna eur či dosiahli výsledok hospodárenia pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) viac ako 250.000 eur. Štúdia podľa neho analyzovala osem oblastí, a to konkrétne automobilový priemysel, IT a komunikačné služby, spotrebné tovary a služby, energetiku a verejné služby, priemysel, finančné služby, zdravotníctvo a nehnuteľnosti.



Balco spresnil, že pri firmách bol sledovaný napríklad rast tržieb, čistá marža, EBITDA, úrokové krytie, pracovný kapitál a investície z tržieb či pomer dlhu k EBITDA.



Zo štúdie vyplynulo, že automobilový priemysel je na Slovensku viac sústredený na výrobu a nedosahuje v porovnaní s priemerom európskych krajín až takú ziskovosť. Naopak, v prípade komunikačných služieb sú slovenské firmy úspešnejšie v ziskovosti.



Hlavný analytik FinStatu Pavol Suďa dodal, že z pohľadu rentability tržieb sa minulý rok zlepšila oblasť elektroenergetiky, a to vďaka Slovenským elektrárňam, ktoré sa dostali z obrovskej straty do zisku. Najmenej sa podľa neho darilo vlani hutníkom či sektoru poľnohospodárstva.



"Zaujalo ma najviac odvetvie reštaurácií, pretože to je odvetvie, ktoré dlhodobo bolo v stratách, ktoré pandémia dramaticky zasiahla, ale v roku 2023 sa im začalo naozaj dariť, čo sme si všimli aj na cenníkoch v reštauráciách, že ich tržby stúpli o tretinu a celé odvetvie sa vďaka tomu dostalo z veľkej straty do veľkého zisku a tretinu z toho zisku generuje sieť fastfoodov McDonald's," uzavrel Suďa.