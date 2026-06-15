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Tržby SpaceX by mohli do roku 2030 dosiahnuť jeden bilión USD
SpaceX sa v piatok (12. 6.) stala šiestou najväčšou firmou v USA.
Autor TASR
Washington 15. júna (TASR) - Spoločnosť SpaceX by mohla do roku 2030 dosiahnuť tržby vo výške jedného bilióna dolárov (864,5 miliardy eur). Vyhlásil to v nedeľu (14. 6.) jej zakladateľ Elon Musk. „Bol by som prekvapený, keby tržby v roku 2031 neprekročili jeden bilión dolárov,“ napísal Musk na svojej sociálnej sieti X dva dni po tom, ako jeho spoločnosť vstúpila na burzu s trhovou hodnotou presahujúcou dve miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
SpaceX sa v piatok (12. 6.) stala šiestou najväčšou firmou v USA, vďaka čomu osobný majetok Elona Muska prekročil hranicu jeden bilión USD. Spoločnosť však stále zarába oveľa menej peňazí ako technologickí giganti s porovnateľnou hodnotou, ako sú Broadcom a Amazon. V roku 2025 tržby SpaceX vyskočili na 18,67 miliardy USD z úrovne 4,02 miliardy USD v predchádzajúcom roku, spoločnosť však vykázala čistú stratu 4,94 miliardy USD.
Analytici banky Goldman Sachs odhadujú, že tržby SpaceX do roku 2030 prekročia 470 miliárd USD, zatiaľ čo banka Morgan Stanley predpovedá, že v danom čase budú vo výške takmer 330 miliárd USD.
(1 EUR = 1,1567 USD)
SpaceX sa v piatok (12. 6.) stala šiestou najväčšou firmou v USA, vďaka čomu osobný majetok Elona Muska prekročil hranicu jeden bilión USD. Spoločnosť však stále zarába oveľa menej peňazí ako technologickí giganti s porovnateľnou hodnotou, ako sú Broadcom a Amazon. V roku 2025 tržby SpaceX vyskočili na 18,67 miliardy USD z úrovne 4,02 miliardy USD v predchádzajúcom roku, spoločnosť však vykázala čistú stratu 4,94 miliardy USD.
Analytici banky Goldman Sachs odhadujú, že tržby SpaceX do roku 2030 prekročia 470 miliárd USD, zatiaľ čo banka Morgan Stanley predpovedá, že v danom čase budú vo výške takmer 330 miliárd USD.
(1 EUR = 1,1567 USD)