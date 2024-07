Tržby spoločnosti Eset vlani narástli o viac ako 42 miliónov eur

Bratislava 1. júla (TASR) - Tržby kyberbezpečnostnej spoločnosti Eset vlani narástli o viac ako 42 miliónov eur, a to na celkovo vyše 631 miliónov eur. Zisk po zdanení dosiahol 64 miliónov eur. Informoval o tom v pondelok Peter Blažečka zo spoločnosti Eset.



"Z hľadiska tržieb predstavovalo najväčší trh Japonsko, z ktorého pochádza až 86 miliónov eur. Najväčší nárast tržieb, a to až o 15 miliónov, zaznamenal región DACH (Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko), čo predstavovalo 36 % medziročný nárast," uviedol Blažečka.



Významný nárast tržieb zaznamenala spoločnosť aj v Taliansku (18 %), Poľsku (16 %), Francúzsku (15 %) či Španielsku (14 %). Tržby na Slovensku narástli o dve percentá a dosiahli takmer 16 miliónov eur.



Vlani v spoločnosti rástol aj počet zamestnancov a globálne stúpol o 137 na celkový počet 2318. "Najväčší nárast počtu zamestnancov zaznamenala divízia Corporate Solutions, ktorá vznikla koncom roka 2022. Práve v nej sme potrebovali posilniť ľudské kapacity a v minulom roku sme do nej prijali 29 nových kolegov," dodal generálny riaditeľ spoločnosti Richard Marko. Segment komplexných riešení pre korporátnych klientov zároveň zaznamenal spoločne s novou divíziou najvyšší medziročný nárast o 28 %.