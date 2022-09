Tržby spoločnosti Lego v 1. polroku vzrástli o dvojciferné číslo

Kodaň 28. septembra (TASR) - Dánska spoločnosť Lego oznámila v stredu dvojciferný rast tržieb v prvej polovici roka. Prispeli k tomu otvorenie nových obchodov a silný dopyt po plastových stavebniciach napriek rastúcim nákladom a inflácii, ktorá zasiahla spotrebiteľov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Výrobca stavebníc uviedol, že počas prvých šiestich mesiacov 2022 predbehol konkurenciu na všetkých hlavných trhoch, keďže jeho tržby vzrástli o 17 % na 27 miliárd dánskych korún (3,63 miliardy eur).



Prevádzkový zisk za toto obdobie zostal oproti minulému roku stabilný na úrovni 7,9 miliardy DKK.



"Každý mesiac sme získali väčší podiel na všetkých našich hlavných trhoch a rastieme výrazne rýchlejšie ako naši konkurenti," povedal generálny riaditeľ Niels Christiansen.



"Do vrcholnej vianočnej sezóny vstupujeme s dobrou dynamikou," dodal.



Dánska spoločnosť otvorila za šesť mesiacov do konca júna 66 nových predajní, z toho 43 v Číne, čím sa celkový počet značkových predajní Lego na celom svete zvýšil na 833.



Lego pre vyššie náklady na energiu, prepravu a zdraženie plastov v auguste zvýšilo ceny niektorých svojich výrobkov.



Za úspechom Lega je produktové portfólio, ktoré je vhodné pre deti aj dospelých a tiež desaťročia stará stratégia umiestňovania výroby blízko svojich kľúčových trhov. To sa ukázalo ako benefit, keď globálny maloobchodný priemysel čelí problémom v dodávateľskom reťazci, povedal Christiansen. Medzi obľúbené hračky v prvej polovici roka patrili súpravy Star Wars, Harry Potter a Technic.



Spoločnosť presunula tiež časť z budúcoročného zvyšovania platov dopredu na tento rok, aby pomohla zamestnancom prekonať zimu s vysokými účtami za energiu, dodal Christiansen.



(1 EUR = 7,4366 DKK)