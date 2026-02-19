< sekcia Ekonomika
Tržby spoločnosti Orange vlani medziročne vzrástli o 1,2 %
Pozitívny vývoj maloobchodných služieb bol podľa operátora spôsobený najmä zlepšením riadenia hodnoty pre zákazníkov, ako aj nárastom počtu zákazníkov využívajúcich fixné služby.
Autor TASR
Bratislava 19. februára (TASR) - Tržby telekomunikačného operátora Orange vzrástli vlani na 581 miliónov eur, čo je medziročné zvýšenie o 1,2 %. Tržby z predaja maloobchodných služieb zároveň vzrástli o viac ako 3 % na 427,9 milióna eur, informoval vo štvrtok Orange, výšku zisku ale neuviedol.
Pozitívny vývoj maloobchodných služieb bol podľa operátora spôsobený najmä zlepšením riadenia hodnoty pre zákazníkov, ako aj nárastom počtu zákazníkov využívajúcich fixné služby. Počet zákazníkov využívajúcich pevný internet v optickej sieti sa medziročne zvýšil o 7,5 % a ich počet na konci roka 2025 bol 214.000. Celkový počet zákazníkov pevného internetu stúpol o 0,6 % na 327.000. Mierny nárast evidovala firma aj v segmente TV služieb, ten zaznamenal 190.000 prístupov. Počet aktívnych zákazníkov mobilných služieb klesol o 1,8 % na úroveň 2,349 milióna.
Operátor vlani zaznamenal nárast mobilnej dátovej prevádzky. V porovnaní s predchádzajúcim rokom preniesli jeho zákazníci v mobilnej dátovej sieti o takmer 55 % viac dát, a to spolu 203,38 milióna gigabajtov.
