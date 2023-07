Tržby spoločnosti Pepsico vzrástli v 2. kvartáli o viac než desatinu

Purchase 13. júla (TASR) - Americký výrobca nealkoholických nápojov Pepsico zvýšil tržby v 2. štvrťroku o vyše 10 %, keď vyťažil zo stabilného dopytu po svojich produktoch napriek tomu, že zvýšil ceny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a portálu thestreet.com.



Firma Pepsico vo štvrtok oznámila, že v 2. štvrťroku súčasného obchodného roka, to znamená za tri mesiace do 17. júna, zaznamenala tržby na úrovni 22,32 miliardy USD (20,25 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje rast o 10,3 %. Spoločnosť tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom tržieb na 21,73 miliardy USD.



Tržby výrazne ovplyvnil severoamerický trh. V prípade divízie Frito-Lay vyrábajúcej slané pochúťky vzrástli tržby na tomto trhu o 14 % na 5,9 miliardy USD a tržby divízie nápojov sa zvýšili o 10,4 % na 6,76 miliardy USD.



Celkové výsledky spoločnosti v nemalej miere ovplyvnilo zvýšenie cien. Firma zvýšila ceny svojich produktov za 12 mesiacov do konca 2. štvrťroka tohto roka v priemere o 15 %.



(1 EUR = 1,1022 USD)