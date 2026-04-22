Tržby spoločnosti Reckitt Benckiser zaostali za očakávaniami
Autor TASR
Londýn 22. apríla (TASR) - Britský výrobca spotrebného tovaru Reckitt Benckiser zaznamenal za 1. kvartál pri svojich kľúčových značkách rast tržieb, výsledky však zaostali za očakávaniami. Výrazne ich ovplyvnila vojna na Blízkom východe, ktorá spoločnosti zvýšila náklady a zasiahla do objemu predaja jej produktov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Spoločnosť Reckitt Benckiser, do ktorej portfólia patria výrobky ako Calgon, Dettol, Lysol, Strepsils, Mucinex či Nurofen, oznámila za 1. kvartál celkové tržby na úrovni 3,25 miliardy libier (3,73 miliardy eur). Medziročne to predstavuje pokles o 11,8 %, za čím sú najmä nepriaznivé kurzové vplyvy a navyše jednorazové príjmy spred roka za predaj väčšinového podielu v divízii Essential Home.
Na organickej báze zaznamenala spoločnosť rast tržieb o 0,6 % a pri kľúčových značkách, ako sú Dettol, Lysol, Nurofen či Strepsils, sa organické tržby zvýšili o 1,3 %. To je však slabší výsledok, než sa čakalo. Analytici počítali s rastom tržieb na organickej báze o 2,9 %.
Firma poukázala na vplyv konfliktu na Blízkom východe, čo sa odrazilo na zvýšení nákladov na energie aj prepravu tovarov, ako aj na poklese nálady spotrebiteľov. Reckitt Benckiser preto očakáva, že za 1. polrok vykáže pokles upravenej prevádzkovej marže oproti 1. polroku minulého roka zhruba o 200 bázických bodov. Pred rokom dosiahla marža 24,6 %.
Čo sa však týka celoročných tržieb, spoločnosť ponechala výhľad v prípade organického rastu nezmenený. Aj naďalej počíta s tým, že tržby pri kľúčových produktoch sa na organickej báze zvýšia o 4 % až 5 %.
(1 EUR = 0,87035 GBP)
